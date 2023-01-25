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Печенье с веществом, вызывающим паралич, добралось до Киева: как оно выглядит

Как выглядит опасное печенье (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Киевской области предостерегают людей от покупок румынского печенья, имеющего в составе опасное вещество акриламид. Оно способна вызвать паралич и отравление. Вероятно, этот продукт уже продается в столичных магазинах.

О том, что известно об этом печенье и как узнать его на прилавках, рассказываем в материале ниже.

Что известно об опасном печенье

"Высокое содержание химического соединения, опасного для жизни и здоровья человека, особенно ребенка, обнаружено в румынском печенье. Эта продукция завезена в Украину и может продаваться на территории Киевщины", - говорится в сообщении одного из Telegram каналов.

Накануне Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области сообщило в Facebook, что в румынском печенье обнаружили высокое содержание акриламид. Продукт изготовлен компанией Ro Star SA, Romania. Его экспортировали из Польши в Украину.

Поскольку это печенье может нанести вред здоровью людей, Госпродпотребслужба требует от продавцов изъять его из продажи.

Также граждан призывают уведомлять Главное управление Госпродпотребслужбы по тел.: (0342) 511389, 511392 или обращаться в территориальные управления, в случае обнаружения этого продукта в продаже.

Вот такой вид имеет упаковка опасного печенья (фото: Telegram)

Как это печенье может навредить здоровью

Вещество акриламида проявляет сильные нейротоксические свойства. Признаки отравления им проявляются только через неделю.

Характерными симптомами являются усиленное потоотделение на руках и ногах, онемение или даже паралич конечностей. При контакте акриламида с глазами происходит поражение конъюнктивы и повреждается роговица глаза.

Вдыхание пара или пыли этого соединения может привести к серьезному поражению нервной системы.

Раньше мы рассказывали о шоколадных конфетах с неприятным "сюрпризом".

Недавно мы сообщали об опасных сладостях, появившихся в Украине.

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