Нутрициолог назвала 10 суперфудов, которые очистят вашу печень

Важно сознательно подходить к своему ежедневному рациону, чтобы организм и все внутренние органы работали должным образом. Чтобы печень, которая больше всего страдает от несбалансированного и неправильного питания, была здоровой, следует ввести в рацион полезные продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу нутрициолога Анастасии Голобородько.
Сюда относятся капусты (от кольбари до белой и красной, квашеной без сахара), цветная и брокколи, брюссельская, руккола, дайкон и редис.
В таких продуктах есть сера и сульфорафан, которые необходимы для фаз детоксикации, вывода патологических метаболитов и снижения хронического воспаления.
Лецитин необходим для восстановления клеток печени, поврежденных ожирением, инфекциями, плохой пищей и алкоголем. Это только животные источники - жидкий желток, субпродукты, мясо на кости, морепродукты.
В овощах есть бетаин, который подчищает сосуды, помогает восстанавливать клетки печени и усваивать белок.
Можно есть печеную свеклу, сырую или иногда фреш со свеклой, грейпфрут и сельдереем после еды.
К таким продуктам нутрициолог отнесла лимоны, лаймы и яблочный уксус. Их особенно нужно добавлять в пищу с белком.
Имбирь, руккола, кинза, куркума, кумин, фенхель, мята, хрен, редька, зеленый лук, петрушка и укроп - все это травы и специи с горьким вкусом.
Он считается естественным антибиотиком и регулятором сахарной нагрузки. Содержит антиоксидант глутатиона.
Регулярное употребление чеснока может помочь улучшить здоровье печени у людей с заболеваниями печени и даже снизить риск рака печени.
Глутатион - это важный антиоксидант, который производится в большинстве клеток организма. В его состав входят три аминокислоты: глутамин, цистеин и глицин.
Печень умеет его делать сама, но добавление всегда помогает "выведению мусора из тела". Следует есть авокадо, спаржу, картофель и крестоцветные.
Нутрициолог рассказала, что оливковое масло холодного отжима - это лучшее качество. Оно провоцирует детоксикацию печени.
Соединения куркумы, во главе с куркумином, уменьшают воспаление печени, улучшая ее функцию и предотвращая дальнейшее повреждение.
Куркумин улучшает работу печени, увеличивая выработку детоксикационных ферментов, поддерживая чистоту кровотока и улучшая обмен питательными веществами.
Это органические кислоты, аутоферменты и пробиотики. К этой категории относятся квашеные овощи, комбуча и растительные йогурты без сахара.
Ранее мы сообщали, действительно ли оливковое масло спасает от похмелья.
Также мы писали о 5 популярных продуктах, которые могут разрушить мозг.