Сумна картина: дерматологи шокували наслідками для шкіри після самоізоляції

Через пандемію коронавірусу люди більше часу перебувають вдома, йдуть на самоізоляцію після зараження, але це може негативно вплинути на зовнішність. Найсильніше страждає стан шкіри від багатогодинної роботи у приміщенні. Передусім, може виникнути почервоніння, лущення шкірних покровів, з'являються зморшки.

Про це пише Allure.

Як пояснив нью-йоркський дерматолог Райан Тернер, на якість шкіри впливає сухе повітря в приміщенні. Крім того, тривале перебування вдома може привести до порушення захисного бар'єра шкіри, до висипань та акне, які виникають через безвилазний постільний режим. Фахівець пояснює, що на білизні скупчуються жир, змертвілі частинки шкіри й бактерії, які провокують появу фолікулів по всьому тілу.

Тому рекомендується, перш за все, ставити вдома очищувачі повітря та частіше змінювати постільну білизну.

Також дерматолог додає, що перебуваючи вдома, люди не приділяють належної уваги своєму зовнішньому вигляду, забуваючи користуватися зволожувальними кремами і засобами, що містять SPF. У результаті, якщо перестати регулярно користуватися доглядовою косметикою, також можуть з'явитися висипання.

А дерматолог Одрі Кунин попередила, що багатогодинна робота вдома за комп'ютером може стати причиною появи зморшок і в'ялості шкіри.

"Синє світло, яке випромінюється екранами гаджетів, і денне світло, котре проникає через вікна, можуть викликати видимі зміни шкіри, зокрема почервоніння і пігментацію", - пояснила вона.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лачина Джанкулієва розповіла, як уникнути сухості шкіри в холодну пору року.

Також повідомлялося, що фахівці дали важливі рекомендації про догляд за шкірою рук під час холодів і морозу.