Пайпер из сериала "Все женщины - ведьмы" рассказала о мистике после смерти Шеннен Догерти

Пайпер из "Все женщины - ведьмы" высказалась о Прю

Так, актриса разместила новую подборку с фото Шеннен. Холли Мари очень скучает по подруге, а потому пересматривает кадры с ней.

И оказалось, что она не смогла найти одно конкретное фото. По словам актрисы, она сумела отыскать почти все снимки, но именно тот - не удалось. Мистическое совпадение Комбс связала с обещанием, которое ей давала Догерти.

"Прошла неделя, а кажется, что вечность. Я потратила весь день, искала одну конкретную фотографию и нашла почти каждую, кроме этой. Шеннен пообещала посещать меня, но я думала, что сначала она будет занята несколькими другими. К сожалению, я уверена, что это произойдет тогда, когда я буду меньше этого ожидать", - написала актриса.

В комментариях фаны поддержали Холли Мари. Они пишут:

"Я чувствую, что это был способ Шеннен сказать вам, что это фото заслуживает отдельного поста, потому что он должен быть очень особенным"

"О, Холли! Я потеряла свою сестру более 14 лет назад из-за рака. Она была не только моей сестрой, но и лучшей подругой. Я знаю твою боль, твою печаль, растерянность"

"Если бы мы только могли использовать заклятие о "зове потерянной ведьмы", чтобы вернуть ее. Спасибо, что поделилась с нами этими воспоминаниями. Посылаю вам крепкие объятия и много любви на вашем пути".

Смерть звезды сериала "Все женщины - ведьмы" - что известно

Догерти скончалась 13 июля. Актрисе было 53 года, ее жизнь унесла онкология.

Шеннен Догерти (фото: instagram.com/theshando)

Новость о ее смерти ошарашила близких, друзей, коллег и фанов актрисы .Мама Догерти не сразу сумела публично высказаться о потере дочери.

"Она моя красивая девочка и мое сердечко. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто поддерживал ее своей любовью в жизни. Мы невероятно это ценим!" - заявила женщина.

Также о смерти Догерти высказалась актриса, игравшая Фиби. Не сумел смолчать и актер Брайн Краузе, сыгравший в сериале Лео.