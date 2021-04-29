У Павлограді побили другокласника: три дівчинки накинулися на одного хлопця

Як зазначили в пресслужбі Павлоградського відділення поліції, зараз проводиться розслідування і йде опитування школярів, вчителів і батьків.

"За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Працівники поліції допитали свідків, вчителів, батьків та дітей. Зараз проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин вказаної події", - повідомила старший інспектор Ганна Малишева.

Факт побиття дитини був в поліції зареєстрований відразу ж, через те, що мама з хлопчиком в той же день поїхали в травмпункт. До поліції звернувся лікар, які розповів про звіряче побиття.

Потерпілий другокласник зараз знаходиться в лікарні. А в школі провели за даним фактом педраду. Як повідомила мама дитини, дві дівчинки не визнали своєї участі в побитті й всю провину переклали на третю. Її батьки на педраду не прийшли, дитина росте в неповній і неблагополучній сім'ї.