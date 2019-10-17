Павелко і Суркіси влаштували бійку на стадіоні: деталі інциденту

Під час матчу Україна - Португалія на НСК "Олімпійський" в Києві 14 жовтня в рамках відбіркового матчу Євро-2020, який закінчився перемогою "жовто-синіх" з рахунком 2:1, стався конфлікт між головою Української асоціації футболу Андрієм Павелком і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом та його братом, депутатом партії "Опозиційний блок за життя" Григорієм. Про це передає портал "Футбол 24" із посиланням на безпосереднього свідка інциденту.

Повідомляється, що політик отримав ляпаса від Павелка після того, як сам спровокував інцидент.

Матч Україна - Португалія (Фото: ffu.ua)

До рукоприкладства призвело те, що Григорій Суркіс, у якого було своє ложе на трибуні, без запрошення прийшов до президентського, де перебували українські моряки та інші колишні бранці Кремя, у вересні звільнені в рамках великого обміну. Вони обурилися діями нардепа даної політсили і пропросили голови УАФ вигнати політика - бо інакше самі підуть.

"Тому що це вже перебір, - тільки місяць назад повернутися з полону і сидіти тут, в одній ложі з прокремлівським депутатом", - розповіло джерело.

Після цього Павелко звернувся до Суркіса з проханням йти до свого ложа, але той не бажав іти, і в результаті сталася бійка.

Григорій Суркіс (Фото: УНІАН)

Також повідомляється, що Григорій Суркіс наступного дня після конфлікту був учасником засідання комітету з питань молоді та спорту, де розглядався інцидент з головою УАФ.

Зазначимо, що видання Prosports.kz із посиланням на голову профспілки футболістів Олега Печорного пише іншу версію інциденту. За його розповіддю нібито Павелко, перебуваючи в нетверезому стані, став приставати до "поважних людей" братів Суркісів та колишнього прем'єра Валерія Пустовойтенка.

"Чомусь спробував їх вигнати з VIP-ложі, але отримав гідну відповідь по пи*ку. Але Павелко не заспокоївся і повернувся продовжити розбирання разом з кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік", йдеться у матеріалі.

Андрій Павелко (Фото: ffu.ua)

Поліцейські зупинили бійку, і згідно з інформацією видання, Павелко після цього дзвонив президентові Володимиру Зеленському і пояснював ситуацію.

"Тепер напевно цю неприємну історію замнуть. Але от Ігор з Григорієм Суркіси навряд чи просто так усе забудуть", - сказав Печорний.