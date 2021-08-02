Павло Зібров "наїхав" на "Інтер" через російську мову: моєму обуренню немає меж!

За словами виконавця, йому не вистачає слів українською мовою, щоб висловити своє обурення.

"Перемикав телевізійні канали і випадково потрапив на рекламу концерту Олега Винника на каналі Інтер, який, до речі, із задоволенням буду дивитися, але... Повернемося до реклами, яка звучала з вуст Олега українською мовою і також рухомий рядок і його пряма мова. І тут кадром голос диктора все це переводить на російську мову", - розповів про побачене Зібров.

Він повідомив, що, по-перше, "Інтер" порушує закон про українську мову, який почав діяти з 16 липня і допускає, що на національних каналах мовлення має бути тільки державною мовою. А, по-друге, перед Днем Незалежності України - це неприпустимо.

"І мені цікаво запитати у генерального продюсера телеканалу "Інтер" пані Безлюдної, яка мені здається просто не поважає закони України. Скажіть, будь ласка, громадяни України не розуміють українську мову, або цей концерт транслюватиметься у Воронежі, або Ростові????"- звернувся Зібров.

Крім того, Зібров звернувся до Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням перевірити рекламні ролики.

У коментарях у співака українці відреагували на його пост.