Пауза в сексе затянулась. Как поговорить с партнером об этом так, чтобы не обидеть?

Бывает, что секс в отношениях исчезает. Сначала - из-за усталости, стресса или бытовых дел. Потом привыкаешь без него. И вот проходят недели, месяцы... А говорить об этом как-то неловко. Как поговорить с партнером так, чтобы не было обид?

Об этом рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Как подчеркивает эксперт, с одной стороны, проблема есть, и молчать - не выход. С другой - хочется поднять тему так, чтобы не обидеть партнера и не получить в ответ что-то вроде: "Тебе только это и надо?"

Как правильно поговорить об этом?

Сначала разберитесь в причинах

Сексуальные паузы могут возникать по разным причинам:

Физические: усталость, проблемы со здоровьем, гормональные изменения.

Психологические: стресс, обиды, нерешенные конфликты.

Эмоциональные: вы стали больше друзьями, чем любовниками.

Рутина: когда всё происходит по привычному сценарию, может просто исчезнуть желание.

Если будете понимать, в чём дело, будет легче говорить.

Выберите правильный момент

Не стоит начинать разговор между делом или во время ссоры. Лучше, когда вы оба в спокойном состоянии, без напряжения.

Говорите от себя, а не обвиняйте

"Не "Почему ты меня больше не хочешь?!", а "Я скучаю по нашей близости". Не "Мне надоело ждать!", а "Я хочу, чтобы между нами снова была страсть", - советует сексолог.

Спросите партнера, что он/она чувствует

Возможно, у второй половины есть свои переживания, и он/она тоже не знает, как об этом говорить. Дайте пространство для ответа, выслушайте.

Предложите что-то новое

Иногда паузы затягиваются из-за того, что секс стал предсказуемым. Возможно, стоит добавить больше игры, экспериментов, открытого диалога о желаниях?

Помните: секс - это про двоих

"Если кто-то не хочет или не готов - давить не стоит. Но и оставлять все как есть - тоже. Главное - найти компромисс, который будет комфортным для обоих. Разговор о сексе не должен быть неудобным. Главное - честность, уважение и желание сделать отношения еще лучше", - резюмирует Виталий Курсик.

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