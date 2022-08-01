Пацієнти шкодять своєму здоров'ю: лікар відреагувала на продаж антибіотиків по рецепту

З 1 серпня купити антибіотики в Україні можна буде тільки за електронним рецептом. Отримати його можна як в державних, так і в приватних лікарнях. Лікар Вікторія Ганджа вважає таке рішення уряду правильним, адже відпуск ліків без рецепта шкодив самим пацієнтам.
Про це вона написала у своєму Instagram.
Медик ще раз нагадала, що у нас в країні ліки є рецептурні і безрецептурні. І це зазначено в кожній інструкції і за великим рахунком в державі нічого не змінилося. Але пацієнти і лікарі зовсім забули про це.
Вікторія зазначила, що це все було за рецептом і раніше.
"Тільки лікар повинен був його виписати, ви принести в аптеку, показати, а через те, що провізор або фармацевт не повинен їх забирати і зберігати, то ви показали і забрали з собою. А провізор вам відпустив товар. Якось так. І це все ліки, і не тільки антибіотик (ну крім червоного бланка і безрецептурних). Але навіщо це аптекам, якщо вони повинні заробити", - написала Вікторія.
За словами лікаря, якось так поступово провізор, фармацевт перетворився на "відпускайла" і "продавця". Професія провізора змінилася і знецінилася.
"Обмовлюся відразу, що лікарі теж свою лепту внесли, тому що досі на вірусняк "про всяк випадок" виписують антибіотик. І на кожен чих і пук. Тому потрібно ставити крапку", - висловила свою думку лікар.
Як ми писали раніше, лікар рознесла дорогі ліки, які масово виписують в поліклініках.
Раніше лікарі розповіли про натуральні антибіотики, які можна давати дітям.