Пациент 14 лет получал ненужную химиотерапию: как так получилось и в каком он состоянии

Рак - тяжелая болезнь и большинство ее разновидностей лечат специальными препаратами, химиотерапией. Врачи имеют протоколы, по которым один и тот же препарат нельзя использовать более 6 месяцев. В Британии произошел шокирующий случай - мужчину "лечили" одним и тем же препаратом от рака в течение 14 лет. И адвокаты говорят, что это не единичный случай.

Что известно о лечении против рака в городе Ковентри и как чувствует себя пациент сейчас, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.

В городке Ковентри разгорелся скандал в University Hospital и Уорикширский фонд NHS Trust (UHCW) начал срочную проверку.

Врач назначил пациенту темозоломид, который используется для лечения агрессивной формы опухоли мозга - глиобластомы. Лишь 2% пациентов с этим видом опухоли живут дольше 10 лет.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения, этот вид химиотерапии не следует использовать дольше шести месяцев. Но несчастному пациенту его давали в течение 168 месяцев.

Представители пациента говорят, что длительное использование темозоломида создает риск серьезных осложнений, включая вторичный рак, хронические заболевания печени и усиление страха смерти.

Мужчина, который сначала лечился от опухоли головного мозга, рассказал о многочисленных побочных эффектах. Во время лечения он испытывал постоянную усталость, боль в суставах, проблемы с пищеварением, язвы в ротовой полости и тошноту.

Об ошибочном лечении химиотерапии стало известно случайно. Врач Ян Браун, который занимался пациентом, ушел на пенсию, а новый врач разобрался с назначениями и обнаружил, что четырехнедельные циклы химиотерапии были лишними.

Адвокаты пациента отмечают, что такая длительная терапия серьезно подорвала состояние его здоровья, негативно повлияла на качество жизни и создала трудности в карьерной и личной жизни.

Кроме того, выяснилось, что в Ковентри было еще 12 подобных случаев и по словам адвокатов - это лишь "верхушка айсберга".

В письме к родителям пациента от исполнительного директора UHCW Яна Харди признается, что лечение, которое проходил их сын, "не основывается на доказательствах".

"Я не могу представить, какое влияние это оказало на него. Я хочу извиниться от имени траста за то, что ваш сын прошел ненужное лечение", - написал Харди.

Дело врача было передано в Генеральный медицинский совет, и сейчас на него наложены ограничения по его медицинской практике, назначению терапии - до завершения расследования.

В UHCW отмечают, что дело сейчас тщательно рассматривается, чтобы определить дальнейшие шаги. От комментариев в трасте сейчас воздерживаются.

Сейчас подан коллективный иск, поскольку есть еще пациенты, которые пострадали из-за некомпетентного назначения препаратов химиотерапии. К иску присоединилось еще шесть пациентов, которые получили длительное и ненужное лечение.