Пацани покарають: на Донбасі від обстрілу загинув боєць ЗСУ (фото)

В ніч з 14 на 15 серпня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики вбили українського військового Костянтина Гаврика. Про це повідомив користувач Twitter "Конопляний Джмелик" на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Гаврик був родом з Токмака Запорізької області. Загиблий служив у 72-й окремій механізованій бригаді.

Костянтина Гаврик (фото: twitter.com/dmitrosel007)

У штабі Об'єднаних сил заявили, що захисник України загинув після обстрілу, який стався недалеко від хутора Вільний. Бойовики почали стріляти по одному з опорних пунктів воїнів ЗСУ. Гаврик отримав поранення не сумісні з життям.

Костянтина Гаврик (фото: twitter.com/dmitrosel007)

Користувачі мережі висловили свої співчуття і прокоментували "перемир'я".

Коли читаєш такі повідомлення, всередині закипає ненависть до цих виродків, які вбивають наших вояків. Горить Росія, палає, потопи, радіація і це тільки початок. Це за Україну, Грузію, Сирію. Земляк, земля тобі пухом;

Вічна пам'ять... Світлих небес;

Спи спокійно... Пацани покарають цю істоту.

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео, на якому видно, як воїни ЗСУ помстилися корректировщикам вогню по Мар'їнці. Удар по вогневій точці бойовиків ЗСУ завдали перед початок "хлібного перемир'я".

Раніше повідомлялося про те, що бойовики на Донбасі поширюють фейки про наступ ЗСУ.