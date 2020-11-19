Патріарх Філарет побачив в пандемії COVID-19 промисел Божий

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що коронавірус створили люди, а Бог допустив пандемію, щоб покарати людство за гріхи та привернути до себе.

91-річний Філарет вважає, що у COVID-19 "природне" походження і про це говорять науковці та дослідження. Він заявив в інтерв'ю для видання "Українські новини", що "Бог попустив" таке зло, щоб навернути людей до себе.

"Треба знати, що коронавірус має неприродне походження, а людське походження. Так кажуть дослідження і вчені. Тобто, коронавірус придумали люди та випустили його. Бог попустив. І виникає питання, чому бог попустив таке зло, як коронавірус, який захопив собою весь світ? Причому миттєво. Бог попустив для того, щоб з одного боку покарати за різні гріхи, а з іншого – щоб навернути людей до себе. Так от, для того, щоб навернути людей до себе, господь попускає це, а інших карає за різні гріхи, в тому числі й за ці одностатеві шлюби. Але гріхів багато. Ну, наприклад, корупція – гріх? Не менший, ніж одностатеві шлюби. Неправда, що нас оточує, так само. І за це господь і карає, щоб ми звернулися до нього", - сказав Філарет.

Він додав, що хвороба однаково карає і багатих, і бідних і розповів історію про людину, яка готова була віддати всі статки, щоб вилікуватися.

"Багаті люди накопичили величезні кошти, а потім один такий діяч захворів, я не буду називати його, і став лікуватися. Він готовий був віддати всі гроші, щоб залишитися в живих. Але гроші віддав і помер. Ось про це не потрібно забувати", - зазначив патріарх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Філарет зробив зізнання про свою співпрацю з КДБ.

А також розповідали про те, що патріарх Філарет переніс коронавірус і одужав.