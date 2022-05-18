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Пасажири штовхали електричку до точки напруги: відео про непереможність українців

Колаж РБК-Україна: Пасажири електрички штовхали 6 вагонів до точки напруги
Автор: Світлана Мащенко

Пасажири електрички проштовхали шість вагонів до точки напруги через зірваний стоп-кран.

В Укрзалізниці показали відео, яке свідчить, що наша нація непереможна.

"Непереможна нація! Навіть якщо в електричці зірвали стоп-кран і зупинилися у точці без напруги, наші пасажири самі доштовхають 6 вагонів (!) 25 метрів до потрібної точки", - говориться в повідомленні.

У відомстві додали, що, звісно, захоплюються такою силою "українських рук", однак все ж просять на майбутнє не конкурувати з допоміжним локомотивом, бо такі вправи доволі небезпечні.

В коментарях дехто з дописувачів пише, що Укрзалізниця мала б за такі накладки повернути кошти. А дехто зазначає, що "добре, хоч не на підйомі зупинився поїзд".

Раніше ми писали, що Укрзалізниця підклала пасажиру "зайця" у відсік для валіз.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24.

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Укрзалізниця