Пасажири самі штовхали в депо: у Києві сталася НП з тролейбусом (відео)

У Києві сталася НП з одним з тролейбусів. Транспортний засіб зламався, ледве встигнувши виїхати з депо. Тролейбус зупинився, перекривши вулицю Максимовича а Голосіївському районі столиці. Відео з подією опублікував ресурс Київ Оперативний у Facebook.

Через те, що тролейбус №45 заважав проїзду авто, водії інших автомобілів приєдналися до пасажирів, щоб відштовхати поламаний транспорт назад у депо.

"Пасажири і водії штовхають його назад щоб звільнити дорогу.

Виникає цілком законне питання - а чому на маршрут випускають несправний громадський транспорт?" - сказано в описі відео.

Пасажирам довелося штовхати тролейбус у Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що більшість коментаторів з гумором оцінили подібну подію. припустивши, що тролейбус штовхав той, хто не оплатив проїзд.

Праця пасажирів оплачена? Цікаво, коли буде фото "Пасажири метро штовхають поїзд в депо?"

Питання до головного інженера, до водія, до слюсаря.

Всі механіки в Польщі, працювати нікому.

Я так вважаю, штовхають ті, хто не оплатив проїзд?

Сучасному транспорту в Києві бути!

І за що платяться 8 грн...

Пасажирам довелося штовхати тролейбус у Києві (скрін: facebook.com)

Раніше ми писали, що у Дніпрі тролейбус і легковик не поділили дорогу. В результаті було госпіталізовано кілька людей.

Нагадаємо, у Києві в Деснянському районі автомобіль Daewoo зіткнувся з тролейбусом, в результаті чого загинув пасажир легковика, дві людини госпіталізовано.

Також ми писали про те, що у центрі Чернігова згорів тролейбус прямо під час руху. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.