Пасажири самі штовхали в депо: у Києві сталася НП з тролейбусом (відео)

У Києві сталася прикра пригода з одним з тролейбусів
У Києві сталася НП з одним з тролейбусів. Транспортний засіб зламався, ледве встигнувши виїхати з депо. Тролейбус зупинився, перекривши вулицю Максимовича а Голосіївському районі столиці. Відео з подією опублікував ресурс Київ Оперативний у Facebook.
Через те, що тролейбус №45 заважав проїзду авто, водії інших автомобілів приєдналися до пасажирів, щоб відштовхати поламаний транспорт назад у депо.
"Пасажири і водії штовхають його назад щоб звільнити дорогу.
Виникає цілком законне питання - а чому на маршрут випускають несправний громадський транспорт?" - сказано в описі відео.
Пасажирам довелося штовхати тролейбус у Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Зазначимо, що більшість коментаторів з гумором оцінили подібну подію. припустивши, що тролейбус штовхав той, хто не оплатив проїзд.
Пасажирам довелося штовхати тролейбус у Києві (скрін: facebook.com)
Раніше ми писали, що у Дніпрі тролейбус і легковик не поділили дорогу. В результаті було госпіталізовано кілька людей.
Нагадаємо, у Києві в Деснянському районі автомобіль Daewoo зіткнувся з тролейбусом, в результаті чого загинув пасажир легковика, дві людини госпіталізовано.
Також ми писали про те, що у центрі Чернігова згорів тролейбус прямо під час руху. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав.