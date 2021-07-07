Пасажирка-"заєць" відлупцювала водія автобуса: відео і деталі НП у Львові

Інцидент трапився 5 липня, близько 14:39 в автобусі №3А.

На кадрах видно, що дівчина лаялася, показувала непристойні жести і загалом - поводилася себе дуже агресивно.

Водію довелося буквально винести її з автобуса, але вона накинулася на нього, почала бити руками, ногами, дряпати.

А коли автобус рушив, дівчина почала закидувати його камінням.

Скріншот: У Львові пасажирка побила водія автобуса

Водій каже, що викликав поліцію, але не дочекався - треба працювати. На руці чоловіка лишилися глибокі подряпини. Він розповідає, що за кілька років роботи таке трапилося вперше.

"Я підійшов і кажу: "Оплатіть, будь ласка, чи маєте якісь документи? А вона каже: "Пішов на **й та й затялася. Два роки працюю, то перший раз таке. Молоде, нагле, якесь обкурене. Поліцію викликав, але то хіба дочекаєшся", - розповів водій.

Відео: У Львові пасажирка побила водія автобуса