Пасажир розніс "комфорт" в вагонах Укрзалізниці: "сидіння просиджені до цвяхів" (фото)

За його словами, у поїзді дихати було нічим, а із сидінь стирчали цвяхи.

"Подорожуй, як король. Вагони ну точно мої ровесники, все старе і брудне. Тепловоз просто древній (72-го року випуску), коптить, у вагоні дихати нічим. Сидіння просиджені до жорсткості алмазів, причому періодично з цих алмазів стирчать маленькі підступні гвоздики, які легко зроблять з ваших штанів модні хіпстерські траузери", – написав пасажир.

Також він додав, що альтернативи, як дістатися, в українця не було.

"Втім, заткнемо вуха шматочками піни, що стирчить вдосталь зі старих віконних рам і не будемо сперечатися", – поскаржився пасажир.

Уже кілька років "Укрзалізниця" перебуває в кризовому стані через неефективну роботу топменеджменту і високий рівень корупції. За підсумками 2020 року "Укрзалізниця" отримала майже 12 млрд грн збитків і опинилася на межі дефолту. Як кажуть експерти, інфраструктура "Укрзалізниці" має бути модернізована.

У коментарях користувачі шоковані від умов в поїздах "Укрзалізниці".