Парубій публічно осоромився на виборчій дільниці: усі подробиці

На виборах у Верховну Раду України вже проголосували найвідоміші політики, серед яких і Андрій Парубій. Спікер парламенту, який йде на вибори за списком партії "Європейська солідарність", потрапив у незручне становище на виборчій дільниці через те, що приїхав на голосування без посвідчення особи. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Депутат згадав про забутий паспорт вже на виборчій дільниці. Як виявилося, він забув його вдома і голові парламенту довелося чекати, поки документ привезе помічник. Тільки після цього Андрій Парубій зміг проголосувати.

"Так, я забув паспорт", - відповів він журналісту.

Спікеру парламенту довелося постояти в черзі, поки бюлетені для голосування отримували інші виборці.

Вибори в Раду 2019 – Парубій потрапив в курйозну ситуацію на виборчій дільниці (фото: РБК-Україна)

Парубій припустив, що перше засідання нового парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня.

За його словами, після оголошення результатів виборів він ініціює створення робочих груп, які будуть вирішувати питання кількості комітетів нової Ради і розсадження депутатів у сесійній залі.

Парубій прокоментував підсумки виборів по мажоритарці.

"У багатьох округах у Західній Україні, наприклад, фаворити йдуть плече в плече, розгромних перемог, як на попередніх виборах, я не очікую", - сказав він.

Варто відзначити, що екс-президент України Петро Порошенко вже віддав голос на парламентських виборах.

Також ми писали, як голосував Гарант України Володимир Зеленський. Додамо, що на виборчій дільниці пройшов неофіційний брифінг, на якому Президент відповів на хвилюючі громадян питання.