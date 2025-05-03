Пару шокировала угрожающая записка в новом доме: что там было?

Переезд в новый дом - не только новые планы, но и неожиданные сюрпризы. Супруги только начали осваиваться в своем новом гнездышке, когда обычное домашнее дело обернулось настоящей мистической головоломкой.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Tyla рассказывает о загадочной находке, которая обнаружилась в обычном доме.

Находка, которая щекочет нервы

Началось все с простого - в Сиэтле Анита Рейниер и ее муж решили повесить шкафчик. Пока Анита внимательно осматривала конструкцию снизу, она вдруг закричала: "Что за чертовщина?!". И не зря - в самом углу, аккуратно спрятанная, лежала записка. На ней была надпись: "Не смотри под пол".

А на обороте - загадочные цифры, смысл которых остался непонятным. Супруги почувствовали, как по спине пробежал холодок - это было явно не приветственное письмо от предыдущего владельца.

Записка с надписью "Не смотри под пол" (фото: Reddit)

Reddit-комментаторы идут в бой

Анита поделилась находкой на Reddit, надеясь получить объяснение или хотя бы поддержку. Комментарии посыпались сразу: кто-то предполагал, что это просто розыгрыш.

Один пользователь признался, что сам оставлял странные записки в доме, который продавал - "для эффекта". Другой рассказал, как его муж оставил игрушечных динозавров возле люка на чердак - просто для будущих жильцов.

Некоторые же наоборот, советовал отнестись к записке серьезно. Мол, лучше проверить пол - вдруг под ним что-то большее, чем просто шутка?

Таинственные цифры на обороте записки (фото: Reddit)

Что же было под полом?

Хоть большинство пользователей склонялись к мнению, что это банальный троллинг, некоторые комментаторы напугали пару еще больше.

Один посоветовал постучать по полу - разный звук может свидетельствовать о скрытой полости. Другой заверил, что если уж искать, то именно под тем шкафчиком. А третий вспомнил, что похожие цифры могут быть номером библиотечной карточки или даже шифром.

Анита с мужем пока не решились заглядывать под пол, но явно не оставили эту мысль. Ибо кто знает - может, этот старый дом и вправду хранит какую-то удивительную тайну?