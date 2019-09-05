Партнер TAYANNA в Танцях з зірками 2019 зробив відверте зізнання

Партнер співачки TAYANNA Танцях з зірками 2019 Ігор Кузьменко розповів, як розвивалися події в шоу і, чому їх танцювальна пара з артисткою не виграла в передачі. Як відомо, дует Кузьменко з Тетяною Решетняк (справжнє ім'я співачки) проіснував всього два ефіри. Відверте зізнання колишній учасник проекту зробив в інтерв'ю "Фактам".

Кузьменко поділився, що зараз пристрасті уляглись і він зовсім не ображається на суддів проекту, хоча зізнається, що було трохи неприємно піти так рано.

"Ми з TAYANNA довго тренувалися, готувалися, були плани на подальші танці. Я навчив її непогано рухатися, причому не тільки в одному стилі, вона вже знала кілька стилів на подальші ефіри. Звичайно, було прикро піти так рано", - сказав Кузьменко.

Фото: Ігор Кузьменко танцював з співачкою румбу (Facebook)

Танцюрист розповів, що з артисткою вони старанно тренувалися, вона дуже талановита і цілеспрямована, але, на жаль, успіх залежав не тільки від них. Через старанні і постійні тренування у Тетяни зламалося ребро, але вона все одно продовжувала танцювати. Потім біль став настільки сильним, що танцювати було неможливо.

Кузьменко вважає, що судді були упередженими і оцінювали номер співачки, як професійної танцівниці, а не початківця.

Фото: Ігор Кузьменко і Тетяна Решетняк (Facebook)

"У мене таке відчуття, що мою партнерку судили не як зірку зі зламаним ребром, а як професійну танцівницю. Судячи з результатів інших учасників, їх не так прискіпливо оцінювали, як нас", - розповів Ігор.

Як відомо, Кузьменко відмовився від права сказати останнє слово, адже дуже переживав за співачку, як вона сприйме поразку і "виліт" з шоу..

"І перша думка була про те, як вона сприйме, дізнавшись, що ми йдемо. Говорити якісь слова не було ніякого бажання", - згадує колишній учасник.

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