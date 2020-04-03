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У Парижі помер молодий українець: у нього підозрюють коронавірус

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 10:46
У Парижі помер молодий українець: у нього підозрюють коронавірус
У Франції помер українець (Колаж РБК-Україна)

Лікарі підозрюють, що українець загинув від коронавіруса

Коронавірус в Україні вразив уже понад 900 осіб, а за даними на 3 квітня кількість заражених перетнуло позначку в один мільйон осіб. Стало відомо про смерть молодого українця, який нелегально перебував у Франції. Там за останніми даними, від коронавірусу за добу загинуло більше тисячі людей.

Як повідомляє тернопільське видання Lypa.com.ua, загиблий українець був родом з Тернополя й у Франції перебував на заробітках. Молодий чоловік працював нелегально на заробітках і не мав медичної страховки. На цей момент не встановлено, що стало причиною його раптової смерті, але медики підозрюють, що його вбив COVID-2019. Тіло українця забрали у французький санепідеміологічний інститут, щоб встановити точну причину смерті українця.

Загиблого звали Володимир Гринчишин, на батьківщині у нього залишилися донька Анастасія та дружина Наталя, яка перебуває в очікуванні другого малюка.

Родичі та друзі Володимира намагаються організувати репатріацію тіла в Україну, щоб поховати його вдома. Однак, якщо в українця підтвердиться смерть від коронавірусу, то швидше за все тіло віддадуть кремації у Франції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українець, який повернувся з Італії, побоявся заразити свою сім'ю і пішов на самоізоляцію на берег річки. Чоловік працював в службі доставки вантажів і відвідував Ломбардію, коли там уже були тисячі заражених.

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