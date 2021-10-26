Хлопець з Одеси розповів правду про коронавірус: мама померла від COVID, в похоронні бюро - черги

В Одесі від коронавірусу помирають багато людей, більшість з них невакциновані.

Про це розповіли в одному з Telegram-каналів Одеси.

У похоронному бюро Одеси - величезна черга. В день агентство ховає 67 осіб померлих від коронавірусу.

Сумною історією про свою сім'ю розповів молодий одесит.

"У суботу батьків забрала швидка. Їх возили по лікарнях, щоб, хоч десь знайти місце для лікування, дивом знайшли в 5-й лікарні. Виявилося, що ураження легенів у тата 35%. У мами вже 75%. Були без вакцин. Сьогодні мами не стало", - написав хлопець.

Молодий чоловік зазначив, що сам пройшов весь курс вакцинації.

"Поки я оформляв документи мами, викотили 4-х в морг. Може ця історія дасть зрозуміти про серйозність проблеми. Знаю, що є непробивні люди, але якщо хоч одному ця історія врятує життя, вже буде добре!"- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували антирекорд смертей - 734 випадки.