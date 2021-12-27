Хлопець, який проник на територію замку королеви, записав відео з погрозами вбити Єлизавету II

Відео з погрозами він відправив приятелям з аккаунта Snapchat за 24 хвилини до того, як в різдвяний ранок його схопили офіцери. Він знаходився в 500 метрах від приватних апартаментів королеви на території замку. При цьому йому вдалося перелізти через паркан з шипами за допомогою мотузкових сходів.

У відеоролику хлопець в масці і в толстовці з капюшоном тримає чорний арбалет і спотвореним голосом звертається до камери.

Скріншот з відео (thesun.co.uk)

"Мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що я зробив і що буду робити. Я спробую вбити Єлизавету, королеву королівської сім'ї. Це помста за тих, хто загинув в Амрітсарській бійні в 1919 році", - заявив він.

Зазначимо, що мова йде про розстріл демонстрації мирних жителів в Амрітсарі, Північній Індії. 13 квітня 1919 року британські колоніальні війська застрелили 379 протестувальників і поранили близько 1200 осіб.

Він також додав, що це помста за тих, кого вбили, принижували і піддавали дискримінації через їхню расу.

"Я індійський сикх, я ситх (персонаж з "Зоряних воєн", адепт темної сторони "Сили", - ред.). Мене звали Джасвант Сінгх Чайл, мене звуть Дарт Джонс", - заявив він.

У "Зоряних війнах" ситхи були ворогами лицарів-джедаїв.

Підозрюваний додав, що не розраховував пережити напад на королеву.

У британській поліції підтвердили, що вивчають зміст відео, але офіційних підтверджень, що в ньому фігурує раніше затримана людина, не було.