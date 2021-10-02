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Хлопець Аlyona Аlyona зачитав незвичний реп на телебаченні: "я граю п**юном" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Репер-початківець YOXDEN, який зустрічається з відомою українською реперкою Alyona Alyona зачитав романтичний реп та розповів, чому він читає вірші у мережі іншим дівчатам.

Про це він заявив у програмі "Викриття.Післямова" з Анною Свиридовою на телеканалі LIVE.

Так, на прохання телеведучої хлопець зачитав кілька своїх віршів.

"Ти затронула струни моєї душі - на серці прищі. Ти мені більше не пиши. Я тобі не атвєчу, будеш слухати мій автоотвєтчік",- зачитав репер.

У відповідь світська левиця Світлана Вольнова назвала його "майже Моргенштерном".

Хлопець Alyona-Alyona зачитав реп на телебаченні (novyny.live)

Окрім того, він відкрито у соцмережах зізнається у коханні іншим дівчатам. Також показали кліп репера, де він читає вірші інші дівчині Вікторії. YOXDEN зізнався, що це його сусідка з нижнього поверху.

"Я граю п***юном. Ну це ж сценічний образ. От і я переїхав на квартиру та так познайомився з сусідами", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що Аlyona Аlyona зробила заяву про своє відношення до спорту.

Також ми писали, що худла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику.

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певецАlyona Аlyona