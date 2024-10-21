"Паразитирует": блогерша Монро разнесла Поплавского (видео)

"Сейчас это будет звучать дискриминационно и хайпово... Киевский институт культуры не имеет отношения к культуре. Ну, окей, под руководством Поплавского он мало имеет отношения к культуре. Я бы назвала его Институт шоу-бизнеса", - заявила блогерша, когда начала говорить об артисте и его ректорстве.

По словам Монро, ей сложно назвать творчество Поплавского современным и актуальным. К тому же она вспомнила о выступлениях и клипах артиста, который часто привлекает к этому молодых актрис.

"То, что делает Поплавский, это называется даже не "шароварщиной". Его поведение, его эти творческие наработки, они имеют отношение к дискриминации, дискредитации культуры. Эти выступления с девушками, это постоянное акцентирование на женщине. Я не говорю о нем, окей, он шоумен. Но это шоу не отвечает современным контекстам", - отметила блогерша.

"Оно совсем не в контексте. Условно в "нулевых", когда мы не знали, что такое бодипозитив и когда женщина была сексуальным объектом, и только так можно было пробиться, это еще было нормой", - добавила она.

Монро высказалась о Поплавском (скриншот)

Монро напомнила, что тенденции изменились. И современная культура после всех скандалов уже не изображает женщину исключительно как секс-объект.

"Безусловно, женщина имеет право и на декольте, и на губы, и на это вот все роскошное. Но когда на этом паразитирует мужчина взрослый, очень взрослый, это выглядит, мягко говоря, кринжево. Я молчу о его творчестве, песнях, клипах, обо всем, что происходит у него в институте. И еще он использует своих студентов для создания своего бренда!" - отметила Монро.

"Я не раз видела на его концертах огромное количество студентов, которых загоняют туда. Возможно, им нравится это все. Но мне кажется, что это все использование админресурса... Я уже могу себе позволить сказать, что творчество Поплавского - это кринж", - резюмировала она.