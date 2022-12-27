Паразитические поцелуи: почему традиция целоваться под омелой действительно опасна

Почему поцелуи под омелой вредны

Не сюрприз, что омела - это на самом деле полупаразит, атакующий живые деревья. Форадендрон, род омелы, часто используемый для украшения двери, метко переводится с греческого как "вор дерева".

Омела происходит от сандалового дерева, но с ним нет почти ничего общего. В то время как сандаловое дерево погружает свои корни в корни других деревьев для питания, омела паразитирует, проникая в ветки деревьев.

В процессе эволюции омела "научилась" производить липкие ягоды, которые едят птицы - до 100 ягод в день. Крылатые потребляют эти семена и с пометом разносят миром, таким образом расширяя географию паразита.

Ягоды белой омелы (фото: pagan.com.ua)

Растение может быть токсичным для людей и домашних животных, хотя садоводы говорят, что небольшое количество в хорошо ухоженных садах не должно вызывать беспокойства.

Те вещества, которые она выделяет в дерево, где паразитирует, могут выбрасываться и в воздух. Соответственно все стоящие под ее побегами вдыхают эти токсичные запахи. Однако вместе с этим ученые утверждают, что омела может приносить и пользу.

Растение может улучшать процесс фотосинтеза. Во многих экосистемах ее цветы являются нектаром для медоносных пчел и растением-хозяином для гусениц. А поврежденные деревья создают из омелы гнездовые полости для птиц, летучих мышей, насекомых и даже мелких млекопитающих.

Так выглядит паразитирование омелы на деревьях (фото: poradumo.com.ua)

Белки, как и птицы, также съедят ягоды, а олени и дикобразы - само растение. Густые листья омелы являются желанной тенью для многих видов животных, особенно в засушливых регионах.

Поэтому в какой-то степени белая омела приносит пользу окружающей среде, однако целоваться все же лучше с согласия обеих сторон, а не под влиянием растений.