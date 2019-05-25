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Паралізований коник: Лобода розсмішила мережу безглуздим танцем


Рухи Лободи викликали нерозуміння у користувачів

Світлана Лобода опублікувала відео зі свого виступу і нарвалася на критику користувачів, яким видався дивним танець виконавиці. Відповідний запис розміщений у соцмережі Instagram.

Скандальна виконавиця Лобода показала ролик, де вона танцює під свою пісню "Суперзвезда" на одному з концертів. При цьому, її вбрання настільки відверте, що можна побачити спідню білизну артистки.

Користувачі не змогли пройти повз, не прокоментувавши побачене. Критики на адресу Лободи на цей раз виявилося дійсно багато і кожен зазначив щось своє:

  • Кидайтеся тапками, але це - не танець. Конвульсії якісь... Навіщо приписувати те, що не відповідає дійсності?
  • Танець дикуна.
  • Шкода, що голосу зовсім немає.
  • Якщо вже співаєш,то не треба танцювати, в тебе це не виходить добре.
  • Танець паралізованого коника.
  • Це модно, коли видно труси?
  • Дорога Лобода, ви ще не втомилися бути зіркою?
  • Ковбасить не по-дитячому.

Раніше Лободу помітили з таємничим незнайомцем.

Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.

Ми також писали, що Лобода заінтригувала загадковим посланням.

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