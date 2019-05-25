Паралізований коник: Лобода розсмішила мережу безглуздим танцем

Рухи Лободи викликали нерозуміння у користувачів
Світлана Лобода опублікувала відео зі свого виступу і нарвалася на критику користувачів, яким видався дивним танець виконавиці. Відповідний запис розміщений у соцмережі Instagram.
Скандальна виконавиця Лобода показала ролик, де вона танцює під свою пісню "Суперзвезда" на одному з концертів. При цьому, її вбрання настільки відверте, що можна побачити спідню білизну артистки.
Користувачі не змогли пройти повз, не прокоментувавши побачене. Критики на адресу Лободи на цей раз виявилося дійсно багато і кожен зазначив щось своє:
Раніше Лободу помітили з таємничим незнайомцем.
Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.
Ми також писали, що Лобода заінтригувала загадковим посланням.