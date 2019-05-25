Паралізований коник: Лобода розсмішила мережу безглуздим танцем

Світлана Лобода опублікувала відео зі свого виступу і нарвалася на критику користувачів, яким видався дивним танець виконавиці. Відповідний запис розміщений у соцмережі Instagram.

Скандальна виконавиця Лобода показала ролик, де вона танцює під свою пісню "Суперзвезда" на одному з концертів. При цьому, її вбрання настільки відверте, що можна побачити спідню білизну артистки.

Користувачі не змогли пройти повз, не прокоментувавши побачене. Критики на адресу Лободи на цей раз виявилося дійсно багато і кожен зазначив щось своє:

Кидайтеся тапками, але це - не танець. Конвульсії якісь... Навіщо приписувати те, що не відповідає дійсності?

Танець дикуна.

Шкода, що голосу зовсім немає.

Якщо вже співаєш,то не треба танцювати, в тебе це не виходить добре.

Танець паралізованого коника.

Це модно, коли видно труси?

Дорога Лобода, ви ще не втомилися бути зіркою?

Ковбасить не по-дитячому.

Раніше Лободу помітили з таємничим незнайомцем.

Нагадаємо, що Лободу рознесли за несмак. До того ж, костюм був завеликий.

Ми також писали, що Лобода заінтригувала загадковим посланням.