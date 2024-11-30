Пара безуспешно пыталась забеременеть три года: причина сначала всех шокировала, а затем вызвала смех

Мужчина, пожелавший остаться анонимом, рассказал историю своей семьи на популярной платформе сексуальных советов Slate. Он поделился, что уже более трех лет они пытаются с женой зачать ребенка, но ничего не выходит.

Пара обратилась к врачу, чтобы проверить, нет ли проблем с фертильностью у мужа или жены. Однако после общения с медиком выяснилось, что проблема отнюдь не в бесплодии.

Первое, что посоветовал врач супругам - прекратить использовать презервативы во время секса.

Выяснилось, что 30-летний муж и его жена походят из страны, где ношение презерватива считалось единственным способом избежать болезней, передающихся половым путем. В этой стране очень плохое половое воспитание, а подросткам буквально "вбивают" в голову необходимость носить презерватив во время любых сексуальных действий.

"Пожалуй, всего несколько минут, но самых длинных в моей жизни, врач в клинике объяснял, как на самом деле работают презервативы. И что мы не могли забеременеть, потому что я постоянно надевал во время секса презерватив. Я никогда не чувствовал себя большим идиотом, чем когда выходил от врача", - признался мужчина.

Он добавил, что женат уже почти 4 года, из которых уже три вместе с женой пытается завести ребенка.

Его сообщение в сети стало вирусным и вызвало шок у большинства подписчиков. Стоит отметить, что многие спросили, знала ли обо всем его жена. Некоторые начали высмеивать ситуацию и даже резко высказываться, что технологии ушли настолько далеко, а до сих пор существуют столь недалекие люди.

Впоследствии выяснилось, что причина сообщения мужчины на тематической платформе была совсем другая. Когда он последовал совету врача, он столкнулся с новой проблемой.

Как только мужчина перестал использовать презервативы, у него началась эректильная дисфункция. То есть, без презерватива он не может заниматься сексом с женой.

"Я не знаю, это ощущение без презерватива иначе, или я просто склонен думать о своем огромном смущении в кабинете врача, но я не могу заниматься сексом без презерватива", - объясняет мужчина.

В комментариях паре посоветовали обратиться в клинику бесплодия и сходить на консультацию к специалисту, чтобы уладить эту новую проблему.