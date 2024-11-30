Пара безуспешно пыталась забеременеть три года: причина сначала всех шокировала, а затем вызвала смех

Молодой мужчина более трех лет вместе с женой "работал" над тем, чтобы их семья увеличилась. Но желанная беременность не наступала и у пары появились подозрения, что есть какая-нибудь проблема с фертильностью. Однако настоящая причина повергла в шок абсолютно всех, а впоследствии она вызвала смех.

Почему супруги более трех лет не могут завести ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.

Мужчина, пожелавший остаться анонимом, рассказал историю своей семьи на популярной платформе сексуальных советов Slate. Он поделился, что уже более трех лет они пытаются с женой зачать ребенка, но ничего не выходит.

Пара обратилась к врачу, чтобы проверить, нет ли проблем с фертильностью у мужа или жены. Однако после общения с медиком выяснилось, что проблема отнюдь не в бесплодии.

Первое, что посоветовал врач супругам - прекратить использовать презервативы во время секса.

Выяснилось, что 30-летний муж и его жена походят из страны, где ношение презерватива считалось единственным способом избежать болезней, передающихся половым путем. В этой стране очень плохое половое воспитание, а подросткам буквально "вбивают" в голову необходимость носить презерватив во время любых сексуальных действий.

"Пожалуй, всего несколько минут, но самых длинных в моей жизни, врач в клинике объяснял, как на самом деле работают презервативы. И что мы не могли забеременеть, потому что я постоянно надевал во время секса презерватив. Я никогда не чувствовал себя большим идиотом, чем когда выходил от врача", - признался мужчина.

Он добавил, что женат уже почти 4 года, из которых уже три вместе с женой пытается завести ребенка.

Его сообщение в сети стало вирусным и вызвало шок у большинства подписчиков. Стоит отметить, что многие спросили, знала ли обо всем его жена. Некоторые начали высмеивать ситуацию и даже резко высказываться, что технологии ушли настолько далеко, а до сих пор существуют столь недалекие люди.

Впоследствии выяснилось, что причина сообщения мужчины на тематической платформе была совсем другая. Когда он последовал совету врача, он столкнулся с новой проблемой.

Как только мужчина перестал использовать презервативы, у него началась эректильная дисфункция. То есть, без презерватива он не может заниматься сексом с женой.

"Я не знаю, это ощущение без презерватива иначе, или я просто склонен думать о своем огромном смущении в кабинете врача, но я не могу заниматься сексом без презерватива", - объясняет мужчина.

В комментариях паре посоветовали обратиться в клинику бесплодия и сходить на консультацию к специалисту, чтобы уладить эту новую проблему.