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Папа Римський вдарив жінку: всі деталі скандалу у Ватикані

STYLERЖиття    01.01.2020 - 18:19
Папа Римський вдарив жінку: всі деталі скандалу у Ватикані
Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com)

Папа Римський не втримав свого гніву і вдарив парафіянку

У Ватикані стався кричущий випадок – Папа Римський Франциск вдарив жінку, яка намагалася привернути його увагу. Відео інциденту опублікували в Twitter-акаунті телеканалу CBS News.

31 грудня на площі Святого Петра у Ватикані зібралися віруючі, щоб відсвяткувати Новий рік. Понтифік вийшов до пастви, щоб привітати. Одна з паломниць схопила Папу Римського за руку, щоб привернути його увагу і потягнула на себе.

Але Папа Франциск забажав звільнитися і для цього кілька разів вдарив жінку по руці. Вираз його обличчя свідчив, що він сильно розсерджений. Охоронці понтифіка поспішили втрутитися в ситуацію.

Пізніше, під час служби він приніс вибачення за свою провину і пояснив, що просто втратив терпіння.

"Терпіння – це любов. Іноді ми втрачаємо терпіння, як я вчора. І сьогодні я прошу вибачення за вчорашній поганий приклад", - сказав Папа Римський.

Варто відзначити, що Папа Римський Франциск не любить, коли до нього доторкаються. Раніше вже бували ситуації, які приводили в подив парафіян.

Так, у березні понтифік під час паломництва в місто Лорето сильно здивував віруючих у місцевому храмі. Він відсмикнув руку, коли віруючі спробували висловити свою повагу і поцілувати його перстень на руці.

У Ватикані пояснили, що вся справа була в питаннях гігієни і Папа Римський просто не хотів поширювати мікроби.

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