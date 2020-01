Папа Римський вдарив жінку: всі деталі скандалу у Ватикані

Папа Римський не втримав свого гніву і вдарив парафіянку

У Ватикані стався кричущий випадок – Папа Римський Франциск вдарив жінку, яка намагалася привернути його увагу. Відео інциденту опублікували в Twitter-акаунті телеканалу CBS News.

31 грудня на площі Святого Петра у Ватикані зібралися віруючі, щоб відсвяткувати Новий рік. Понтифік вийшов до пастви, щоб привітати. Одна з паломниць схопила Папу Римського за руку, щоб привернути його увагу і потягнула на себе.

Але Папа Франциск забажав звільнитися і для цього кілька разів вдарив жінку по руці. Вираз його обличчя свідчив, що він сильно розсерджений. Охоронці понтифіка поспішили втрутитися в ситуацію.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd