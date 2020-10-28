Тато перестав дихати: коронавірус вбив батька відомого українського журналіста

Відомий український журналіст Айдер Муждабаєв повідомив про гірку втрату. Від коронавірусу помер 71-річний тато Іззет Муждабаєв. Батько журналіста жив у російському місті Тамбов, де 5 років тому померла мама Айдера. Тато і син в основному переписувалися, бо у літнього чоловіка були проблеми зі слухом. У ніч на 28 жовтня його не стало.

"Тато перестав дихати в лікарні, куди не міг зайти до нього ніхто, і це відчуття безсилля і самотності батька перед смертю — найстрашніше для мене, воно ніколи мене не покине", - поділився трагічною новиною Айдер на своїй Facebook-сторінці.

Журналіст нагадав, що COVID-19 дуже підступна хвороба, через те, що його тато був фізично дуже сильний, у нього не було шкідливих звичок, він вів активний спосіб життя.

"Друзі, люди, бережіть своїх близьких, коронавірус — дуже підступна хвороба. Незважаючи на вік (майже 72 роки, тато народився в 1948 році в депортації на Уралі), фізично він був сильним, і він був абсолютно здоровий, не мав шкідливих звичок, займався спортом, хіба що він погано чув — і все. Тим не менш, ця хвороба вбила його", - з гіркотою написав Муждабаєв.

Також журналіст розповів, що його батько в останні дні був у комі на ШВЛ. Він усім серцем сподівався на диво, але його не відбулося.

У Айдера Муждабаєва помер від коронавірусу батько (фото:facebook.com/ayder.muzhdabaev)

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