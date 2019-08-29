Коли тато кричить: Комаровський дав рекомендації дорослим (відео)

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський дав важливі поради щодо здоров'я як дітей, так і дорослих

Доктор Комаровський, який часто дає рекомендації з лікування, виховання, а також з догляду за маленькими дітьми розповів, чи застосовні його поради для дорослих. Про це іменитий педіатр розповів у відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.

До Євгена Комаровського звернулися батьки з відповідним питанням.

На що педіатр у своєму блозі відповів, що більшість медичних рекомендацій можна застосовувати до всіх людей без врахування вікових показників - вони, як правило, універсальні.

Комаровський дав рекомендації для дорослих (фото: flickr.com)

"Не треба їсти, якщо не хочеться їсти, не треба мерзнути, треба займатися спортом, не треба обжиратися солодким, треба спати в чистій прохолодній кімнаті, треба стежити за місцевим імунітетом, треба вакцинуватися, не треба лізти в сопливий натовп, не треба засмагати, треба використовувати сонцезахисні окуляри, треба знати правила невідкладної допомоги", - пише Комаровський.

Але це не стосується педагогічних рекомендацій, оскільки сімейна педагогіка - це особливе.

"Коли тато кричить, не треба кричати на нього, треба з ним спокійно розмовляти, він, як правило, знає чому він кричить, тобто тут набагато все складніше", - пожартував Євген Комаровський.

Комаровський дав рекомендації для дорослих (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

До речі, напередодні 1 вересня Євген Комаровський порадив, як правильно вибрати рюкзак для школяра, щоб не спровокувати сколіоз або ж кіфозну поставу.

Нагадаємо, раніше педіатр жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси. Експерт порадив батькам не витрачати гроші на ноу-хау.