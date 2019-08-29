ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коли тато кричить: Комаровський дав рекомендації дорослим (відео)

STYLERЖиття    29.08.2019 - 07:38
Коли тато кричить: Комаровський дав рекомендації дорослим (відео)
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський дав важливі поради щодо здоров'я як дітей, так і дорослих

Доктор Комаровський, який часто дає рекомендації з лікування, виховання, а також з догляду за маленькими дітьми розповів, чи застосовні його поради для дорослих. Про це іменитий педіатр розповів у відео, опублікованому на його сторінці в Instagram.

До Євгена Комаровського звернулися батьки з відповідним питанням.

На що педіатр у своєму блозі відповів, що більшість медичних рекомендацій можна застосовувати до всіх людей без врахування вікових показників - вони, як правило, універсальні.

Коли тато кричить: Комаровський дав рекомендації дорослим (відео)

Комаровський дав рекомендації для дорослих (фото: flickr.com)

"Не треба їсти, якщо не хочеться їсти, не треба мерзнути, треба займатися спортом, не треба обжиратися солодким, треба спати в чистій прохолодній кімнаті, треба стежити за місцевим імунітетом, треба вакцинуватися, не треба лізти в сопливий натовп, не треба засмагати, треба використовувати сонцезахисні окуляри, треба знати правила невідкладної допомоги", - пише Комаровський.

Але це не стосується педагогічних рекомендацій, оскільки сімейна педагогіка - це особливе.

"Коли тато кричить, не треба кричати на нього, треба з ним спокійно розмовляти, він, як правило, знає чому він кричить, тобто тут набагато все складніше", - пожартував Євген Комаровський.

Комаровський дав рекомендації для дорослих (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

До речі, напередодні 1 вересня Євген Комаровський порадив, як правильно вибрати рюкзак для школяра, щоб не спровокувати сколіоз або ж кіфозну поставу.

Нагадаємо, раніше педіатр жорстко розкритикував новомодний прилад, який за запевненнями виробників повинен вбивати в приміщенні всі віруси. Експерт порадив батькам не витрачати гроші на ноу-хау.

Лікар потрібен завжди: Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини У поліклініці про нього говорять рідко: Комаровський розповів про поширений вірус
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся