Пантенол не поможет. Что делать, если ребенок обгорел на солнце

Детская кожа более чувствительна к воздействию солнечных лучей, поэтому она может обгореть очень быстро. Важно знать, как помочь малышу и что делать не стоит, чтобы не усугубить ситуацию.

О том, что делать в такой ситуации, рассказала педиатр Ирина Платонова в своем Instagram.

Холодная вода

Придя домой, помойте ребенка под прохладной водой, примерно до 30 градусов, ни в коем случае не выше и тем более горячей водой.

Приложите салфетку

По словам врача, когда ребенок обгорел на солнце можно на пораженные участки приложить салфетку, смоченную в холодной воде. Однако ни в коем случае не в ледяной!

Не вытирайте ребенка после водных процедур

Остатки воды после водных процедур лучше не вытирать, а дать коже высохнуть естественным путём.

Нанесите увлажняющее средство

Нанесите на кожу ребенка увлажняющее средство, содержащее экстракт алоэ вера. Такие средства оказывают противовоспалительное и увлажняющее действие. Лучше наносить на кожу толстым слоем. К тому же отлично подойдет цика-крем, который также обладает успокаивающими свойствами.

Подберите для ребенка одежду из натуральных тканей

Дайте впитаться увлажняющему средству примерно 15-20 минут и подберите для ребенка свободную одежду из натуральных тканей. Прекрасно подойдет одежда из хлопка и муслина. Ткань из льна ни в коем случае не нужно одевать, поскольку она может еще больше раздражать кожу.

Дайте обезболивающее

Если ребенок испытывает боль, дайте ему парацетамол или ибупрофен в соответствующей дозе.

Прикройте пораженные участки

Обязательно при следующей прогулке прикройте пораженные участки одеждой. Солнцезащитный крем можно не наносить, а использовать барьерную защиту - одежду с длинными рукавами, брюки, панамка.

Не используйте пантенол

Пантенол содержит спирт, который будет еще больше подсушивать кожу. К тому же не следует наносить сметану или кефир. Облегчение будет только потому, что эти средства наносятся холодными. Кроме того, они могут образовать пленку на коже, которая будет препятствовать теплоотдаче.