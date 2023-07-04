Пантенол не поможет. Что делать, если ребенок обгорел на солнце
Детская кожа более чувствительна к воздействию солнечных лучей, поэтому она может обгореть очень быстро. Важно знать, как помочь малышу и что делать не стоит, чтобы не усугубить ситуацию.
О том, что делать в такой ситуации, рассказала педиатр Ирина Платонова в своем Instagram.
Холодная вода
Придя домой, помойте ребенка под прохладной водой, примерно до 30 градусов, ни в коем случае не выше и тем более горячей водой.
Приложите салфетку
По словам врача, когда ребенок обгорел на солнце можно на пораженные участки приложить салфетку, смоченную в холодной воде. Однако ни в коем случае не в ледяной!
Не вытирайте ребенка после водных процедур
Остатки воды после водных процедур лучше не вытирать, а дать коже высохнуть естественным путём.
Нанесите увлажняющее средство
Нанесите на кожу ребенка увлажняющее средство, содержащее экстракт алоэ вера. Такие средства оказывают противовоспалительное и увлажняющее действие. Лучше наносить на кожу толстым слоем. К тому же отлично подойдет цика-крем, который также обладает успокаивающими свойствами.
Подберите для ребенка одежду из натуральных тканей
Дайте впитаться увлажняющему средству примерно 15-20 минут и подберите для ребенка свободную одежду из натуральных тканей. Прекрасно подойдет одежда из хлопка и муслина. Ткань из льна ни в коем случае не нужно одевать, поскольку она может еще больше раздражать кожу.
Дайте обезболивающее
Если ребенок испытывает боль, дайте ему парацетамол или ибупрофен в соответствующей дозе.
Прикройте пораженные участки
Обязательно при следующей прогулке прикройте пораженные участки одеждой. Солнцезащитный крем можно не наносить, а использовать барьерную защиту - одежду с длинными рукавами, брюки, панамка.
Не используйте пантенол
Пантенол содержит спирт, который будет еще больше подсушивать кожу. К тому же не следует наносить сметану или кефир. Облегчение будет только потому, что эти средства наносятся холодными. Кроме того, они могут образовать пленку на коже, которая будет препятствовать теплоотдаче.
Раньше мы писали, полезно ли "жариться" на солнце.
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