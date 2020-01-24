Не панікувати: Комаровський розповів про смертельний вірус з Китаю

Вірус з Китаю дуже швидко поширюється по азіатським країнам, але українці схвильовані не менш небезпекою, яку він у собі несе. Доктор Комаровський пролив світло на страхи і розповів, чи так небезпечний коронавірус для українців, як це описують. Про це медик повідомив в одному з нових відео, яке з'явилося на його офіційному YouTube-каналі.

Перше, про що говорить відомий український педіатр - це не панікувати і заспокоїтися. Він вважає, що Китай від України настільки далеко, що ризик заразитися коронавірусом не такий вже великий. Він нагадав, що вірус виявили у місті Ухань на рибному ринку. Першими захворіли ті, хто працював на рибному ринку. Ні в кого на землі до цього вірусу немає іммунитету. З 500 хворих вже померли 17 людей.

Симптоми коронавіруса дуже схожі на ГРВІ, специфічних проявів у нього немає. Тому діагностувати його можуть лише спеціальні тести.

Вірус був вперше виявлений в грудні, але вже 13 січня китайські вчені розшифрували цей вірус і передали далі для вивчення. Це колосально швидко в медицині.

Комаровський дав основні поради: звертати увагу на місцевий імунітет - захищати слизові оболонки, пити багато рідини, більше гуляти в будь-яку погоду, а в разі хвороби - сидіти вдома.

Комаровський розповів про коронавирусе (YouTube)