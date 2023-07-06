Без паники. Сценарии развития событий на ЗАЭС и план действий в случае теракта

Ситуация на ЗАЭС сейчас

По состоянию на сейчас аварии на ЗАЭС нет. Согласно информации Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ), энергоблоки станции не менее 9 месяцев находятся в состоянии остановки.

Часть энергоблоков была остановлена после оккупации площадки ЗАЭС, остальные - осенью прошлого года:

один из энергоблоков ЗАЭС находится в состоянии "горячая остановка"

четыре - в состоянии "холодная остановка"

еще один - "остановка для перегрузки"

Эксперты объясняют, что при "горячей остановке", как и при "холодной", стержни аварийной защиты опущены в активную зону, концентрация борной кислоты в реакторе и первом контуре не позволит поддерживать цепную реакцию ("стояночная концентрация бора").

В то же время, высокие давление и температура в первом контуре обеспечиваются путем работы главных циркуляционных насосов, а не за счет цепной реакции в ядерном топливе.

То есть, при всех перечисленных режимах работы энергоблоков они не производят электроэнергию и в них нет радиоактивного йода.

Модернизации, направленные на предотвращение тяжелых аварий

Запорожская атомная электростанция расположена в степной зоне у бывшего берега Каховского водохранилища в Запорожской области (рядом с городом Энергодар). Она является самой большой в Европе и третьей в мире по совокупной мощности атомной электростанцией и состоит из шести атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый.

С 2011 года на энергоблоках ЗАЭС была внедрена модернизация, направленная на предотвращение тяжелых аварий.

К ним относятся, в частности, мобильные дизель-генераторы и мобильные насосные установки для подпитки парогенераторов, бассейнов выдержки и брызгальных бассейнов.

Применение этих систем позволяет предотвращать тяжелые аварии или существенно увеличить запас времени на выполнение действий персоналом для смягчения их последствий.

Сценарии, по которым могут развиваться события на ЗАЭС

Специалисты считают, что негативные варианты развития событий на ЗАЭС могут происходить по двум сценариям (ни один из них не требует проведения йодной профилактики).

Авария с целой защитной гермооболочкой реактора (контайнментом)

Известно, что каждый реактор на ЗАЭС расположен внутри защитной оболочки - так называемого контайнмента. Он выстроен из железобетона (толщина стен около 1 метра), выдерживает давление до 5 атмосфер (давление воды на глубине 50 метров) и температуру не менее 150°С.

Основное предназначение контайнмента - содержать радиоактивные материалы и продукты радиоактивного распада внутри и не давать им выходить в окружающую среду.

ГНТЦ ЯРБ провел оценку радиационных последствий аварии "Полное обесточивание энергоблока" на площадке ЗАЭС.

Такая ситуация идентична аварии, связанной с потерей брызгальных бассейнов (вследствие, например, потери пруда-охладителя).

Этот сценарий является наиболее неблагоприятным для развития аварии с потерей охлаждающей воды, которая используется для отвода тепла от ядерного топлива в активной зоне реактора и в бассейне выдержки отработанного ядерного топлива.

При выполнении анализа специалисты учитывали, в частности, что энергоблок находится в состоянии "горячей остановки" в течение 9 месяцев (наименьшее время остановки для всех энергоблоков ЗАЭС).

Результаты моделирования для гипотетической аварии с тяжелым повреждением активной зоны при полном обесточении одного энергоблока ЗАЭС (при целом/плотном контайнменте) указывают, что радиационные последствия от аварии будут в основном ограничиваться санитарно-защитной зоной (2,5 км вокруг ЗАЭС). То есть это будет касаться в основном только персонала ЗАЭС.

В такой ситуации нужно ограничить пребывание людей на открытом воздухе в пределах санитарно-защитной зоны. Йодная профилактика не нужна.

Авария с открытым контайнментом (или в случае отказа/повреждения)

Такая авария будет иметь более широкую географию и худшие последствия. Территория загрязнения зависит от конкретного сценария и метеорологических условий.

ГНТЦ ЯРБ обещает в случае возникновения такой аварии дополнительно информировать украинцев о:

уровне выбросов

развитии ситуации на аварийном энергоблоке

прогнозируемой зоне загрязнения

В то же время эксперты напоминают, что даже при условии наступления сценария аварии с открытым контайнментом нет причин употреблять таблетированные препараты йода или его растворы.

Отмечается, что безосновательное употребление таблеток йодида калия угрожает здоровью, а проглатывание настойки йода, бетадина или раствора Люголя могут вызвать серьезные ожоги слизистой и отравление.

Как подготовиться к гипотетической радиационной аварии

Самое главное правило в условиях вероятной радиационной аварии - не паниковать и сохранять спокойствие. К этому вопросу необходимо подойти с "холодной" головой и трезвым умом.

Что нужно сделать в первую очередь:

заранее позаботиться о наличии радиоприемника с питанием от батареек (он может стать единственным средством связи в чрезвычайной ситуации)

запастись бутылированной водой и сделать запас продуктов (чтобы хватило на несколько дней)

иметь наготове тревожный чемоданчик

План действий на случай аварии

В случае радиационной аварии на АЭС придет уведомление о чрезвычайной ситуации.

Шаг 1

Услышав сигнал тревоги, необходимо немедленно включить радио, телевизор или интернет и прослушать это сообщение.

Напомним, что доверять можно только проверенной информации от официальных органов власти: ГСЧС, Госатомрегулирования, ГНТЦ ЯРБ, Укргидрометцентра, местных органов управления, военных администраций, полиции.

Шаг 2

Надеть респиратор или ватно-марлевую повязку. Если их нет, прикрыть нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

Шаг 3

Не оставайтесь на открытом воздухе. Если вы находитесь на улице, необходимо немедленно зайти в помещение или найти ближайшее укрытие или подвал.

Шаг 4

Закрыть и заблокировать все окна, двери и вентиляционные проемы в помещении. Нельзя подходить к ним без необходимости. Необходимо отключить кондиционеры и обогреватели.

Радиоактивный материал оседает на наружной стороне здания, поэтому нужно держаться подальше от стен и крыши.

Шаг 5

Если вы пришли с улицы, нужно снять верхний слой одежды и поместить его в пластмассовый пакет либо герметичный контейнер.

Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы будете находиться под воздействием радиации.

Шаг 6

В случае аварии на АЭС безопасными к употреблению будут только:

бутылированная вода

еда в герметичных контейнерах (банках, бутылках, коробках)

еда, которая находилась в холодильнике или морозильной камере

Употреблять пищу из сада, огорода или находившуюся на улице, а также пользоваться водопроводной водой можно будет только после официального сообщения, что это безопасно.

Шаг 7

Важно соблюдать правила личной гигиены.

Необходимо протирать влажной тряпкой или чистым полотенцем пищевые контейнеры, столы и посуду.

Не забывайте и о своих домашних любимцах - протрите миски и коврики.

Использованные тряпки положите в пакет или пластиковую коробку, которая герметично закрывается.

Шаг 8

Следует внимательно следить за дальнейшими сообщениями от официальных органов власти. Они сообщат о дальнейших действиях, потребности в эвакуации и правилах безопасности.