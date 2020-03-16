Паніка через коронавірус: вчені пояснили, чому люди скуповують туалетний папір

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Вчені пояснили, чому під час паніки люди змітають з полиць туалетний папір

Коронавірус COVID-2019 навів паніку в усьому світі. Крім того, що більшість країн вирушили на карантин та закрили кордони, а люди почали скуповувати харчові продукти, а також туалетний папір. Масова скупка предмета першої необхідності викликає сміх у користувачів мережі і як відзначають вчені, її скуповують не тільки в Україні, але і в багатьох інших країнах.

Як зазначається у статті World Economic Forum, туалетний папір масово скуповують в Австралії, Японії, США, Новій Зеландії та Гонконгу. Жителі, які відправляються на двотижневу ізоляцію, вважають, що це предмет першої необхідності. У Гонконзі навіть затримали чоловіка, який намагався вкрасти рулони туалетного паперу.

Як пояснює викладач зі Школи громадської охорони здоров'я і соціальної роботи технологічного університету Квінсленда Ніки Едвардс, запаси туалетного паперу пов'язані з відчуттям контролю.

"Туалетний папір символізує контроль. Ми використовуємо її, щоб "доводити до ладу", і "очистити". Це має відношення до тілесної функції, яка табу для обговорення. Коли люди чують про коронавірус, вони бояться втратити контроль. А туалетний папір для них – спосіб зберегти контроль над гігієною і чистотою", - пояснила викладач.

А ось Брайан Кук з Університету Мельбурна вважає, що закупівля туалетного паперу пов'язана зі стресом, який люди відчувають під час кризи.

"Я підозрюю, що це пов'язано з тим, як люди реагують на стрес. Їм потрібен елемент комфорту і безпеки. Крім того, людям подобається робити хоч щось, коли вони відчувають небезпеку", - пояснив експерт.

Інші вчені назвали в якості причин те, що туалетний папір не псується, її можна запасати про запас, а в ізоляції її відсутність може стати серйозною проблемою.

Крім того, люди в стані паніки скуповують не тільки туалетний папір, але інші види предметів гігієни – максі для особи, дезінфектори. Харчові продукти мають властивість псуватися.

"Люди налякані та скуповують те, що їм потрібно. Туалетний папір – один з предметів особистої гігієни. Можливо, ми помічаємо туалетний папір тому що він об'ємний і займає більше місця. Інший фактор – якщо купувати в маркеті щось до вечері, то відсутність одного інгредієнта не зіпсує їжу і його можна замінити, а от відсутність туалетного паперу засмутить всіх членів сім'ї", - пояснив експерт з Центрального університету Квінсленда Алекс Рассел.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у супермаркетах України почалася паніка – люди все змітають з полиць.