Паніка через коронавірус: Супрун розповіла, як отримати користь

Коронавірус у світі спричинив паніку та чимало фейкових новин щодо небезпечного захворювання, а фрази "все під контролем" здатні ще більше зруйнувати спокій. Про це заявила Уляна Супрун, закликавши змінити підхід та перетворити занепокоєння на реальні дії для захисту від інфекції.

За словами колишньої керівниці МОЗ України, це допоможе повернути почуття контролю над ситуацією і впевненість у своїх силах.

"Тому пропонуємо припинити коронавірусний "фестиваль паніки та істерики" і спрямувати суспільну тривожність у конструктивному напрямку", - пише медик у своєму Facebook.

Про що варто подбати:

Аптечки в офісах і вдома

Навіть без епідемій або терактів на робочому місці має бути набір для надання першої медичної допомоги. У разі інфекційних захворювань важливі термометр і медична маска. Людину з ознаками хвороби бажано ізолювати до отримання інструкцій від лікаря по телефону - як слід діяти далі.

В офісній аптечці повинні бути: стерильні бинти і трикутні перев'язки, булавки, стерильні ватні диски, краплі для промивання очей, пластир, серветки, скотч, стерильні нітрилові рукавиці, опікові пов'язки, дистильована вода для промивання ран, затискач, пінцет, ножиці.

В аптечках вдома до перерахованих опцій слід додати спрей або гель анестетик від укусів або висипань, антигістамінний препарат, крем з антибіотиком або неспецифічним протимікробним засобом, пакетики з гелем для охолодження (або лід у холодильнику). Також можуть знадобитися жарознижуючі та знеболювальні препарати.

Віддалена робота

"Офісам і державним установам варто поміркувати про можливість роботи всіх або частини співробітників дистанційно, якщо така потреба буде", - розповіла Супрун і додала, що як не коронавірус, так грип рано чи пізно нагадують про таку необхідність.

Медик звернула увагу, що оскільки коронавірус у людей молодого та середнього віку часто має тільки помірні симптоми застуди, то працівникам та керівництву доведеться переглянути практику "наковтатися таблеток та піти працювати". Відрядження і зустрічі доведеться скоротити.

План на випадок інфекційної хвороби

Британські та італійські медики радять людям з підозрою на коронавірус залишитися вдома, подзвонити в лікарню і описати свій стан, отримавши інструкції як діяти далі.

"Подумайте як ви зможете знизити температуру, якщо вона буде і далі зростати? Як можуть захиститися від інфекції члени вашої сім’ї або люди, що живуть з вами в одній квартирі чи кімнаті? Ця ситуація стосується і кору, і грипу. Вони, на відміну від коронавірусу, значно поширеніші, хоча їм можна запобігти вакцинацією", - зазначила Супрун.

Хворим людям потрібні ізоляція, окрема посуд і рушники, маска, а тим, хто за ними доглядає, потрібно мити руки, прибирати і провітрювати приміщення, використовувати звичайні дезінфектанти для прибирання.

Завжди добре мати в хаті запас питної води і їжі на кілька днів. Знадобляться також заморожені овочі та ягоди, сало та ультрапастеризоване молоко.

Вакцинація

Вакцину від COVID-2019 почнуть клінічно досліджувати тільки в квітні 2020 року. Але зараз можна зменшити ймовірність паніки, істерики і перебування в інфекційному відділенні завдяки вакцинації від пневмококової інфекції. Варто зробити щеплення від грипу.

У вакцинованих шансів мати катаральні симптоми і лихоманку, а отже підозрювати у себе коронавірус - менше. Слід пам'ятати, що захисту від коронавіруса щеплення проти пневмококової інфекції або грипу не дають.

Супрун ще раз наголосила, що наразі вакцин проти коронавіруса не існує, і всі повідомлення про те, що вона є - фейки.

"Підготовка до "Ааа, все пропало, епідемія" відрізняється від наявності "Плану Б здорової людини". Життя потребує від нас сміливості, стійкості і здатності до імпровізації. Використайте свою енергію перед страхом коронавірусу на дії, які збільшать ваш опір раптовим лихам", - додала вона.

Як повідомлялося, раніше Уляна Супрун дала важливі рекомендації медпрацівникам, які мають справу з пацієнтами з підозрою на коронавірус.