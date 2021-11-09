Пандемія негативно впливає на якість сну українців, - дослідження

Так звана "коронасомнія" може стати причиною низки проблем зі здоров’ям, в тому числі підвищеної вразливості до інфекційних захворювань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані досліджень у різних країнах світу.

Викликані пандемією порушення розпорядку дня, втома від карантинних обмежень та переживання за близьких почали масово призводити до порушень сну. Так, кількість громадян Великобританії з безсонням у 2020 році зросла у півтора рази, а в Китаї частка таких людей підвищилася з 14,6% до 20%. Це явище отримало назву "коронасомнія" - тобто безсоння, викликане пандемією.

На сайті фармацевтичної компанії "Дарниця" опубліковано перелік порад, які можуть допомогти боротись із безсонням, викликаним стресом та інформаційним перенасиченням внаслідок поширення коронавірусу.

"Хронічний недосип, як правило, знижує імунітет, і це підвищує сприйнятливість до вірусів. Нестача сну негативно впливає на емоційну складову та настрій. А також призводить до погіршення серцево-судинних та метаболічних проблем, включаючи підвищений ризик збільшення ваги, діабету та високого кров’яного тиску", – відзначається в публікації.

Частина порад вітчизняних фармацевтів стосується зниження загальної тривожності за допомогою обмеження інформаційного потоку та зміни фокусу уваги. Наприклад, рекомендується уникати використання гаджетів у вільний час та особливо перед сном. Крім того, потрібно особливо прискіпливо дотримуватись режиму дня, слідкувати за тим, щоб у спальні було достатньо повітря для здорового сну.

В разі, якщо техніки релаксації не допомагають побороти "коронасомнію", допускається прийом снодійних лікарських засобів. Але в «Дарниці» наголошують: доречність їх використання та індивідуальне дозування необхідно визначати разом з лікарем.