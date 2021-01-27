Пандемія коронавірусу викликала серйозну проблему зі здоровям у дітей

Пандемія коронавірусу і всі події, які так чи інакше з нею пов'язані, призвели до зростання короткозорості у дітей дошкільного м молодшого шкільного віку. Як відзначають вчені, у малюків від 6 до 8 років з'явилися серйозні проблеми із зором.

За 2020 рік різко зросла кількість дітей з короткозорістю. Такі дані отримали фахівці з Університету Еморі в Атланті, США. Вони вивчили дані понад 120 тисяч дітей у віці від 6 до 13 років з 10 початкових шкіл Китаю. Про це йдеться в дослідженні JAMA Ophthalmology, повідомляє Medicalxpress.

Вчені відзначають, що у 2020 році зростання міопії у дітей перевищив всі попередні показники за період з 2015 по 2019 рік. У попередні роки поширеність короткозорості була на рівні 5,7%, а у 2020 вона склала 21,5%. Серед дітей семирічного віку цифри зросли з 16,2% до 26,2%, серед восьмирічних – з 27,7% до 37,2%.

А ось у дітей від 9 до 13 років відмінності були виявлені мінімальні між показниками 2020 року і попередніми роками.

Фахівці пов'язують такий сплеск саме з пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями, оскільки діти стали більше часу проводити в приміщеннях і перед екранами гаджетів.

"Карантинні заходи були й залишаються важливими та найкращим способом зменшити поширення вірусу. Проте інтелектуальна ізоляція вимагає більш ретельного планування занять в приміщенні, і бажано – не обмежувати ігри на відкритому повітрі для маленьких дітей. Це допоможе контролювати хвилю карантинної міопії у дітей", - відзначають автори дослідження.

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