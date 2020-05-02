Пандемія COVID-19 створить новий тип туриста: як тепер подорожуватимуть

Коронавірус відіб'ється на туризмі (колаж РБК-Україна)

Через ситуацію з коронавірусом туристам передбачили нові "дорожні звички"

Пандемія коронавірусу у світі, за прогнозами вчених, може тривати два роки, і зараз економісти та медики звертають увагу, що людям тривалий час доведеться жити в умовах постійного ризику зараження навіть після зняття карантинних обмежень. Ситуація з COVID-19 торкнулася багато сфер та галузей, в тому числі й туристичну індустрію.

На думку експертів, епідемія коронавірусу і карантин суттєво відіб'ється на способах подорожей, і в охочий відвідати інші міста і чужі країни з'являться нові "дорожні звички" та переваги.

Туризм вийде з тривалої вимушеної сплячки відразу після зняття або пом'якшення обмежень, коли суспільне життя стане безпечніше, навіть якщо вакцина до того часу все ще буде недоступна, вважає професор економіки в Університеті Джорджа Мейсона (США) Тайлер Коуен. Про це пише The National Post.

Найімовірніше, буде домінувати саме бюджетний туризм, оскільки у багатьох людей скоротяться доходи через карантин.

Перш за все, більшість поїздок здійснюватиметься автівками в довколишні місця, бо авіаперельоти все одно будуть здаватися ризикованою справою.

"Тим не менш, навіть в умовах рецесії, я думаю, попит на поїздки буде високим, хоча б тому, що люди відчувають себе неспокійно і в замішанні. Існує також незадоволений попит, щоб побачити родину, друзів та ділових партнерів", - зазначив професор економіки.

Туристи шукатимуть місця і локації, які здаються безпечними для відвідування, і там також будуть певні обмеження.

Певно, на курортах введуть певні ліміти для відпочиваючих. А це може викликати великий попит через дуже швидке заповнення квоти.

Раніше ми писали про те, що українцям порадили забути про відвідування Європи на півроку-рік.

Нагадаємо, що у Всесвітній туристичній організації ООН дали невтішний прогноз, що через пандемію коронавірусу в цьому році число міжнародних туристів скоротиться на 20-30% у порівнянні з показниками 2019-го, і таке падіння буде коштувати галузі 5-7 років розвитку.