Через пандемію коронавіруса зубожіє півмільярда людей: в ООН жахнули прогнозом

Економічні наслідки через пандемію коронавіруса у світі можуть збільшити глобальну бідність. В ООН дійшли висновку, що близько півмільярда людей зубожіють.

Дослідження, проведене Австралійським національним університетом (ANU) і Кінгс-коледж в Лондоні, вказують на значне збільшення бідності в усьому світі вперше за 30 років. Про це передає BBC.

"Економічна криза потенційно буде ще більш серйозною, ніж криза охорони здоров'я", - йдеться в доповіді.

Очікується, що число бідних на планеті зростає на 400-600 мільйонів.

Також дослідники попереджають, що потенційний вплив коронавіруса являє собою реальну проблему для Цілі ООН в галузі сталого розвитку з ліквідації бідності до 2030 року.

"Наші результати вказують на важливість різкого розширення мереж соціального захисту в країнах якомога швидше і в більш широкому плані - набагато більшої уваги до впливу COVID-19 в країнах, що розвиваються, і того, що міжнародне співтовариство може зробити, щоб допомогти", - заявив професор Енді Самнер з Королівського коледжу в Лондоні.

До того часу, коли пандемія охопить більше половини населення світу, 7,8 мільярда людей можуть жити в бідності. Близько 40% новоспечених бідняків можуть бути зосереджені в Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, а близько третини - у країнах Африки на південь від Сахари і Південної Азії.

"Для мільярдів робітників у бідних країнах, які вже йшли по кар'єрних сходах, немає систем соціального захисту, таких як оплата лікарняних листів чи державна допомога", - зазначив головний виконавчий директор Oxfam GB Денні Сріскандарадж.

Також дослідники вказують на можливість світових лідерів підняти цю тему на зустрічі Всесвітнього банку і G20 наступного тижня з метою спільної роботи над пакетом заходів з порятунку економіки для захисту найбільш вразливих людей.

На початку цього тижня понад 100 глобальних організацій закликали відмовитися від виплат боргу в цьому році країнам, що розвиваються, що дозволить вивільнити 25 мільярдів доларів готівкою для підтримки їх економіки.

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив пом'якшення обмежень на початку травня і заявив, що в країні можуть розробити нові соціальні стандарти життя після жорсткого карантину.