5 продуктов, которые никогда нельзя есть между 21:00 и 23:00, чтобы не приснились кошмары

5 привычных нам продуктов, которые не нужно есть после 21.00

Тебе Кинг, известный консультант по вопросам здравоохранения, выделил пять, казалось бы, безвредных продуктов, которые могут причинить вред вашему режиму сна.

Лук

Лук может быть виновником прерванного сна, поскольку он вызывает как кислотный рефлюкс, так и неприятное вздутие живота через ферментированные волокна.

"Лук двойной нарушитель покоя, когда речь заходит о сне", - рассказывает Тоби.

Продукт не только может спровоцировать изжогу, но ее ферментированные волокна могут привести к раздутию и дискомфорту. Если вы чувствительны, лучше вообще избегать его вечером.

Протеиновые коктейли

Эксперт рекомендует исключить протеиновые коктейли перед сном. Они могут способствовать восстановлению мышц во время сна, но соблюдайте осторожность, поскольку это может усилить метаболическую активность во время отдыха.

"Протеиновые коктейли прекрасно подходят для восстановления мышц, но сладкие протеиновые напитки могут перевариваться дольше, они могут нарушить ваши циклы гибернации и вызвать сонливость на следующий день. Если вы пьете протеин, попробуйте пить его в начале дня", - советует он.

Ферментированные овощи

Что касается ферментированных овощей, таких как кимчи или квашеная капуста, укрепляющие здоровье кишечника, тебе советует держаться в стороне на ночь.

"Вы должны есть ферментированные овощи в начале дня, поскольку ночью они могут вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением из-за высокого уровня пробиотиков и кислотности", - добавил эксперт.

Выдержанные сыры

Выдержанные сыры, такие как пармезан, бри или гауда, богаты аминокислотой под названием тирамин, которая может стимулировать высвобождение норадреналина. Сыр может помешать усилиям вашего тела расслабиться, давая прилив энергии, когда нужен покой.

Черный шоколад

Некоторые ингредиенты темного шоколада могут помочь вам уснуть, например, магний, триптофан. Темный шоколад также может содержать стимуляторы, поэтому его следует избегать перед сном.

"Темный шоколад содержит теобромин, являющийся естественным стимулятором, острый темный шоколад также содержит капсаицин, который может повысить температуру вашего тела и вызвать у вас потливость ночью", - рассказал диетолог.