"Пьяный приходил ночью домой и бил маму": Андрей Данилко впервые рассказал об отце

Знаменитый певец также отметил, что заикание, от чего он страдал будучи еще ребенком, могло возникнуть именно на почве таких семейных ссор, и связано с отцом.

"Я заикался очень сильно. Поэтому не разговаривал, так как стеснялся. И меня даже лечила "бабка". Я не верил в это, но мне она выкатывала яйцом", - вспоминает Данилко.

Так, еще в Полтаве в возрасте около 15 лет он с подругой отправился к знахарке, которую рекомендовали знакомые.

"Я думал: там какая-то бабка-колдунья, но дверь открыла как будто учительница младших классов, (женщина) средних лет... Надо было какой-то свой ритуал провести, она выливала на воске. И она говорит такую фразу, которую я понял через лет 20, наверное, что она имела в виду: "У тебя перепуг от человека, которого на этой планете нет". То есть он умер. Я потом понял, что это - папа", - рассказал он.

Так, вспоминает Андрей, в детстве его отец Михаил "устраивал вечерние концерты" - пьяным приходил домой и бил маму, Светлану Ивановну Волкову.

Андрей Данилко в детстве со своей мамой (архивное фото)

"После полуночи, выпивший. И я боялся всегда вот этого звука (постучал, - Ред.) - в окно. Это значит папа. "Света, Света, давай побеседуем". Вот это слово: "давай побеседуем" - я понимал, что сейчас мне еще минуту полежать, и потом я подрываюсь с раскладушки, оттуда достаю маленькую табуреточку, и бегу к таксофону, набираю "02". "Выезжайте! Розы Люксембург, 57, квартира 11". Вот это я выучил", - говорит знаменитость.

При этом Данилко уточнил, что объектом такой агрессии со стороны отца всегда была его мама, а на самого мальчика мужчина руку поднял только однажды.

"Он меня раз ударил, потом извинялся. (Бил) маму. Это то поколение - дети той войны. У меня есть предположение, я думаю, там были проблемы, сексуального плана", - высказался артист.

Андрей объяснил, что когда первого мужа его мамы посадили в тюрьму за изнасилование, она тогда сказала: "Такого быть не могло".

Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова (архивное фото)

"Потому что у него была проблема. И у них ничего даже не было. После войны, наверное, какие-то стрессы. И он на себя взял вину. И он сидел в тюрьме 10 лет за изнасилование, хотя он этого не делал. Я думаю, такая проблема. Поэтому все пили. И пили плохой алкоголь, естественно, и самогонку", - делится мыслями певец.

Отвечая на вопрос, простил ли он своего отца за рукоприкладство и что его не было рядом, Данилко подчеркнул, что у него "даже такой вопрос не стоял".

"Это было - и было. Я не судья, и у меня не было на него какой-то обиды", - говорит артист.

Также Андрей считает, что ситуация с отцом и вынужденное детство без родителя "аукнулись" в его взрослой жизни, что шоумен по этим причинам сам до сих пор не обзавелся семьей.

Андрей Данилко поделился детскими воспоминаниями (фото: скриншот)

"Я понимаю, что у меня нету... и у меня поэтому, наверное, не случилась и семья - у меня не было примера. Это я сейчас понимаю. Вот когда говорят о примере, дети же "обезьянничают". Может быть, я больше набрался в художественной школе, в театре-студии "Гротеск", потому что я копировал режиссера, или учителя по рисованию. Я больше в этой сфере крутился...

Я дома не находился, потому что там не было места: 11 квадратных метров, отсутствие кухни, туалет на улице общий для всего двора...

Но в этом не было никакой проблемы, я был очень счастливый, потому что мы не знали, как бывает по-другому. И все, что мне хотелось, я мог всегда получить. Каким образом? Ходил, собирал и сдавал бутылки, щедровал, засевал", - делится Данилко воспоминаниями о детстве.

Видео: Андрей Данилко рассказал о своем отце, который пьяным поднимал руку на маму