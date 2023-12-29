"Пьяный" Дан Балан опозорился на сцене: это попало на видео

Известный певец Дан Балан удивил фанатов на одном из своих недавних концертов. Артист был "слишком веселым", из-за чего в сети начали писать, что он якобы был "пьяным".
Что известно о концерте певца и как на это реагируют его фаны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: TikTok-страницы moldovalibera.md, fan_dan_fan, aannyannn.
Так, несколько дней назад Балан выступал в Молдове. Артист вышел на сцену в хорошем настроении. Он пел, улыбался и плясал. При этом он активно взаимодействовал с публикой.
Фаны снимали все это на видео. Иногда Балан будто забывал слова и не всегда удачно "ловил" ноты. Впрочем, это не сказалось на его приподнятом настроении.
Впоследствии в комментариях под видео, которые выкладывали фаны, начала появляться критика. Пользователи пишут, что Балан якобы был "пьяным" и будто бы опозорился своим поведением. При этом видео "подхватили" СМИ Молдовы, которые также начали критиковать артиста.
В комментариях пользователи пишут:
Впрочем, фаны тоже начали защищать артиста. Они пишут, что Балан не опозорился, ведь все равно хорошо спел. Также отмечается:
Напомним, ранее уже стало известно, что сын известного музыканта впал в кому после удаления молочных зубов.
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