"Пьяный" Дан Балан опозорился на сцене: это попало на видео

Где проходил концерт и что на нем случилось

Так, несколько дней назад Балан выступал в Молдове. Артист вышел на сцену в хорошем настроении. Он пел, улыбался и плясал. При этом он активно взаимодействовал с публикой.

Фаны снимали все это на видео. Иногда Балан будто забывал слова и не всегда удачно "ловил" ноты. Впрочем, это не сказалось на его приподнятом настроении.

Как реагирует сеть

Впоследствии в комментариях под видео, которые выкладывали фаны, начала появляться критика. Пользователи пишут, что Балан якобы был "пьяным" и будто бы опозорился своим поведением. При этом видео "подхватили" СМИ Молдовы, которые также начали критиковать артиста.

В комментариях пользователи пишут:

"Вот до чего довела его любовь к Тине, похудел да еще и выпивает, а какой красавец был. А она себе как выла, так и воет"

"Может у него какая-то проблема, за маской улыбки может скрываться душевная боль! Мы привыкли видеть только хорошее снаружи! А что внутри - не думаем"

"Та дома немного тяпнул за кулисами, не рассчитал"

"Поет хорошо, но капец опозорился, но слава ему не на пользу идет, наверное, надоело"

"Это неуважение!"

Впрочем, фаны тоже начали защищать артиста. Они пишут, что Балан не опозорился, ведь все равно хорошо спел. Также отмечается: