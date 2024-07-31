"Пьяный бил меня и маму". Звезда "Лиги смеха" рассказал о сложных отношениях с отцом

Юморист - о сложных отношениях с отцом

Как рассказал Ганин, ему было семь лет, когда родители развелись. Пережить это мальчику помогло обучение.

"У меня в классе были ребята и девушки, у которых не было мамы или папы, и мне казалось - нормально. Когда мне было 14 лет, папа приехал, и мы встретились. Я не видел его семь лет, он спросил, курю ли я. Мы пошли, закурили, он дал мне 500 евро, и пошел к куму. Я подумал, и это все? Где разговор отца с сыном? Мы больше никогда не виделись", - поделился комик.

Также он признался, что из-за сильной обиды на отца он "похоронил его в своей голове".

Кирилл Ганин (фото: instagram.com/kiril.ganin_club)

"Я сказал многим, что мой отец погиб. Он работал в банке охранником, у него была арабская внешность, в Израиле война, и моего отца застрелил израильский солдат. Но на самом деле этого не было, я придумал это для того, чтобы мне легче было с им расстаться", - шокировал юморист.

Впервые за много лет отец связался с Кириллом, когда началась большая война. Мужчина поинтересовался у сына, все ли у него в порядке.

"Когда наступило полномасштабное вторжение, он мне писал, спрашивал, как мои дела. Я удивился: ты кто? Чего ты мне пишешь? Все что я помню о нем, он просто лежал на диване и играл в тетрис, или пьяный бил меня и маму. Я считаю, никто кроме дедушки не может называть меня сынок, ведь дедушка заменил мне отца", - сказал Ганин.