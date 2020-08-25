Озон вже вбив всі мікроби: Кравчук здивував дивним пристроєм від коронавіруса

Леонід Кравчук показав, як захищає себе від коронавірусу. Цей чудо-пристрій розсмішив Дмитра Гордона
Перший президент України Леонід Кравчук похвалився Дмитру Гордону досить дивним спеціальним пристроєм від коронавірусу, який нібито було створено американськими вченими.
Так, під час інтерв'ю журналіст поцікавився: що за дивний пристрій висить на шиї у Кравчука
На що глава української делегації в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі заявив, що це "маска від коронавірусу, зробили американці".
За словами Кравчука, працює такий пристрій від батарейок.
"Заряджається і озон, повітря постійно звідти йде і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, а навколо нас озон вже вбив всі мікроби", - відповів Гордону 86-річний політик.
"Я так сподіваюся", - додав він.
"Можна я буду з вами їздити тепер, щоб озон вбивав мікроби?" - засміявся Гордон.
"Я буду вдячний. Нам буде легше знайти спільні теми для розмови", - відповів з посмішкою Кравчук.
Леонід Кравчук показав Дмитру Гордону, як захищає себе від коронавірусу
Нагадаємо, нещодавно Кравчук сказав, що думає про пропагандистку Скабєєву.
Також нещодавно перший президент України допустив відновлення подачі води в Крим.