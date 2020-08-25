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Озон вже вбив всі мікроби: Кравчук здивував дивним пристроєм від коронавіруса

Вівторок 25 серпня 2020 14:35
Озон вже вбив всі мікроби: Кравчук здивував дивним пристроєм від коронавіруса
Леонід Кравчук показав американську "маску від коронавіруса" (кадр з відео)
Автор: Дмитрий Войналович

Леонід Кравчук показав, як захищає себе від коронавірусу. Цей чудо-пристрій розсмішив Дмитра Гордона

Перший президент України Леонід Кравчук похвалився Дмитру Гордону досить дивним спеціальним пристроєм від коронавірусу, який нібито було створено американськими вченими.

Так, під час інтерв'ю журналіст поцікавився: що за дивний пристрій висить на шиї у Кравчука

На що глава української делегації в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі заявив, що це "маска від коронавірусу, зробили американці".

За словами Кравчука, працює такий пристрій від батарейок.

"Заряджається і озон, повітря постійно звідти йде і вбиває мікроби. Я сиджу зараз, а навколо нас озон вже вбив всі мікроби", - відповів Гордону 86-річний політик.

"Я так сподіваюся", - додав він.

"Можна я буду з вами їздити тепер, щоб озон вбивав мікроби?" - засміявся Гордон.

"Я буду вдячний. Нам буде легше знайти спільні теми для розмови", - відповів з посмішкою Кравчук.

Леонід Кравчук показав Дмитру Гордону, як захищає себе від коронавірусу

Нагадаємо, нещодавно Кравчук сказав, що думає про пропагандистку Скабєєву.

Також нещодавно перший президент України допустив відновлення подачі води в Крим.

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