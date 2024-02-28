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Признаки, которые помогут выявить насилие в отношениях

Среда 28 февраля 2024 20:36
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Признаки, которые помогут выявить насилие в отношениях Как выявить насилие в отношениях (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

В отношениях часто бывает так, что один партнер испытывает насилие от другого и может проявляться в различных аспектах.

О том, как выявить присутствие насилия в ваших отношениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso в Instagram.

Как выявить насилие в отношениях

Если вы когда-нибудь спрашивали себя "Всё ли окей в моих отношениях?", одновременно пытаясь убедить себя, что ответ "Да" - это уже признак.

Всегда сложно принять тот факт, что избранный партнер наносит ущерб, особенно когда начало отношений напоминало сказку. И это одна из причин, почему так многие женщины испытывают трудности с расторжением абьюзивных отношений.

Отношения, в которых есть насилие, можно долго пытаться спасти - умалчивая, прощая и терпя все.

Но, к сожалению, это очень негативно влияет на вас в перспективе. У вас ухудшается самооценка, повышается тревожность, возникают проблемы с доверием, нарушаются социальные связи с другими людьми, а в результате длительного стресса появляются многочисленные проблемы со здоровьем.

Прежде всего, нужно понять, что происходит. Насилие в отношениях может быть не только физическим и совсем не обязательно оставляет за собой кровоподтеки.

Признаки, которые помогут выявить насилие в отношениях

Как выявить насилие в отношениях (фото: Freepik)

Также выделяют:

  • сексуальное (принуждение к действиям сексуального характера)
  • экономическое (контроль финансов, запрет на работу или учиться)
  • психологическое (манипуляции, угрозы, газлайтинг, преследование, изолирование)

Считается ли насилием, если вы ссоритесь? Нет, конфликты являются нормой в здоровых отношениях. Но если в конфликтах партнер то и дело не слышит ваших аргументов или потребностей, внезапно взрывается и проявляет агрессию, начинает манипулировать, чтобы достичь желаемого результата, или начинает оскорблять вас, чтобы убедить в чем-то - это верные признаки психологического насилия.

Вот еще примеры действий партнера, которых не должно быть в здоровых отношениях:

  • отказывается слышать ваше "Нет" нарушает ваши границы, постоянно ревнует
  • вымещает злобу на более слабых
  • гневно реагирует на что-либо, что не нравится
  • верит в стереотипные гендерные роли
  • принимает решение за вас
  • стремится контролировать ваши расходы, перемещение или общение.

Если здесь вы увидели знакомые признаки, но это были единичные случаи - достаточно обсудить ситуацию с партнером. Все мы живы и способны действовать не лучшим образом под влиянием стресса, психологического напряжения или истощения.

Ранее мы рассказывали, что это этика расставания и как она работает.

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