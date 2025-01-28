Симптом опухоли головного мозга, который появляется и исчезает за считанные секунды
Многие люди ежедневно сталкиваются с проблемами глаз. Изменения зрения, в частности новые очки или чувство усталости в конце напряженного дня, иногда могут влиять на большинство людей. Но есть некоторые вещи, на которые следует обратить внимание, поскольку они могут быть сигналом для чего-то более серьезного. Одной из таких потенциально смертельных проблем является опухоль мозга.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Какой симптом может быть признаком опухоли мозга
И есть один менее известный признак, который трудно заметить, поскольку он появляется и исчезает за считанные секунды. Эксперты из благотворительной организации Brain Tumor Charity предупреждают, что потеря зрения, когда вы встаете, которая возвращается через несколько секунд, может быть симптомом заболевания.
Опухоль мозга может вызвать изменение зрения, вызывая давление на зрительный нерв или создавая отек диска зрительного нерва в задней части глаза. Благотворительная организация говорит, что это один из нескольких симптомов, которые появляются в их глазах.
Изменение зрения, иногда вызванное опухолями головного мозга, - это размытость зрения. Вы могли заметить, что вам стало трудно смотреть телевизор или читать.
Другим изменением зрения может быть внезапная потеря зрения, которая продлится несколько секунд. Обычно это связано с изменением вашей позы, например, вы резко встаете.
Или вы можете обнаружить, что потеряли часть поля зрения. Это может привести к тому, что вы натыкаетесь на объекты. Или вы можете почувствовать, будто объекты или люди внезапно появляются с одной стороны от вас.
Другие симптомы опухоли мозга
- Головные боли - головные боли являются одним из самых распространенных симптомов опухоли головного мозга.
- Изменения зрения - изменения зрения могут включать размытость или двоение в глазах, аномальные движения глаз, ограниченное поле зрения и тому подобное.
- Судороги, иногда называемые "припадками", являются одним из распространенных симптомов опухоли головного мозга.
- Тошнота и головокружение - тошнота, как и при головных болях, может усиливаться утром или при внезапной смене положения.
- Усталость обычно является более поздним симптомом опухоли головного мозга, когда опухоль растет и давление повышается.
- Потеря вкуса и обоняния - хотя это редко, потеря вкуса и обоняния может быть связана с опухолями в определенных частях мозга.
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