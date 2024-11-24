Признак №1 слабоумия, который вы можете заметить в душе

Многие знают о первых симптомах деменции. Утрата памяти, изменения в поведении и трудности в разговоре с людьми являются результатом прогрессирующей потери когнитивных функций. Однако другие признаки деменции могут появиться в наименее ожидаемом месте – в ванной.

Как начинается деменция?

Деменция не обязательно должна начинаться с забывчивости. Как говорит невролог доктор Мередит Бок, отсутствие запаха шампуня и мыла в душе может являться показателем когнитивных проблем.

Это объясняется тем, что аносмию или потерю обоняния связывают с деменцией и могут быть ранними симптомами болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. Это может произойти за много лет до того, как будет диагностирована деменция.

Потеря обоняния, конечно, не обязательно означает, что у кого-то есть деменция.

COVID 19,

грипп,

инфекции носовых пазух

аллергия.

Однако аносмия в сочетании с другими характерными симптомами может означать нечто более серьезное.

Может ли деменция повлиять на ваше обоняние?

Ученые считают, что это связано с тем, что область мозга, контролирующая обоняние, может быть повреждена деменцией.

Одно исследование, опубликованное в журнале Alzheimer and Dementia в 2023 году, показало, что потеря обоняния связана с повышенным риском деменции.

Исследователи наблюдали за более чем 2400 участниками в среднем на протяжении почти восьми лет, отслеживая их обоняние и его связь с деменцией.

Они обнаружили, что полная потеря обоняния связана с почти втрое большим риском развития деменции. В свою очередь, гипосмия, то есть понижение обоняния, ассоциировалась с повышением риска деменции в 1,76-1,85 раза.

Кроме того, участники, страдавшие тяжелой обонятельной дисфункцией, также были в группе повышенного риска, причем те, кто сообщал об очень плохой обонятельной функции, демонстрировали повышение риска развития деменции в 2,56 раза.

Исследователи из Медицинской школы Чикагского университета в отдельном исследовании обнаружили, что быстрое снижение обоняния человека в период нормального познания предвещает многие признаки болезни Альцгеймера.

Исследователи говорят, что это открытие может помочь идентифицировать людей в возрасте 40, 50 и 60 лет, у которых больше вероятность развития ранней стадии деменции.