Що означають слова "форте" і "макс" на упаковках ліків: важлива інформація

За словами терапевта Олени Єгорової, ці маркування вказують, що дійсно препарат буде діяти трохи інакше.

"Актив" і "Турбо"- говорять про те, що в препараті є активна дієва речовина, яка в організм потрапляє дуже швидко.

"Форте" і "Макс"- говорять про те, що у даного препарату посилений ефект.

"Це означає, що дуже велика концентрація дієвої речовини. Ми можемо випити кілька таблеток звичайних або одну" форте", - пояснила медик.

Якщо на упаковуванні препарату стоїть позначення "Плюс", то це говорить про комбінацію двох препаратів.

"Тут не одна дієва речовина. Обидва компоненти, які ніби підсилюють дію один одного", - додала Олена Єгорова.

Тому, такі позначення – це не просто рекламні написи на упаковуванні або маркетинговий хід, а реальна вказівка на те, що такий препарат більш ефективний і сильний. Відповідно, його ціна в аптеках буде вище.