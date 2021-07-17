Що означають слова "форте" і "макс" на упаковках ліків: важлива інформація

На упаковуванні ліків часто можна зустріти маркування "форте", "макс", "актив", "турбо". Провізори стверджують, що такі препарати сильніші та ефективніші, але ціна на них зазвичай вище, ніж на такий же звичайний препарат.

Що означають такі маркування на ліках і чи варто переплачувати за них в аптеках, розповіли в програмі " Головна тема "з ведучою Оленою Кот на телеканалі "Україна".

За словами терапевта Олени Єгорової, ці маркування вказують, що дійсно препарат буде діяти трохи інакше.

"Актив" і "Турбо"- говорять про те, що в препараті є активна дієва речовина, яка в організм потрапляє дуже швидко.

"Форте" і "Макс"- говорять про те, що у даного препарату посилений ефект.

"Це означає, що дуже велика концентрація дієвої речовини. Ми можемо випити кілька таблеток звичайних або одну" форте", - пояснила медик.

Якщо на упаковуванні препарату стоїть позначення "Плюс", то це говорить про комбінацію двох препаратів.

"Тут не одна дієва речовина. Обидва компоненти, які ніби підсилюють дію один одного", - додала Олена Єгорова.

Тому, такі позначення – це не просто рекламні написи на упаковуванні або маркетинговий хід, а реальна вказівка на те, що такий препарат більш ефективний і сильний. Відповідно, його ціна в аптеках буде вище.